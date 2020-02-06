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عادل حمودة يكشف عن موقف السادات من أثيوبيا ومياه النيل

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:26 ص
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عادل حمودة
عادل حمودة
كساب أحمد
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قال عادل حمودة، رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر، إن ما قامت به مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي في عام، لا يمكن أن يحدث في أقل من 10 سنوات بدون مبالغة، وهذا العمل كان هدفه تعويض حالة الفراغ التي حدثت في العلاقات المصرية الأفريقية خلال السنوات الأخيرة.

وتابع "حمودة"، خلال حواره ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن رئيس إثيوبيا في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات هدد بقطع مياه نهر النيل عن مصر، فهدده "السادات" بضربه بالطيران.

ولفت إلى أن رئيس أثيوبيا في هذا الوقت رد على "السادات" قائلًا: "المصريون إذا جاءوا إلى أثيوبيا فسيتحول النيل لنهر من الدماء"، وهذا تسبب في حالة نفسية متأزمة بين البلدين.
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