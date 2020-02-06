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تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز في الدوري المصري

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:13 ص
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الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
علي نبوي
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام بيراميدز.

ويحل الأهلي ضيفًا على بيراميدز في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي في مباراة اليوم على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - جونيور أجاي

خط الهجوم : مروان محسن.
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الكلمات المفتاحية

الدوري المصري الأهلي وبيراميدز الأهلي

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