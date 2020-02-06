تعليم الفيوم تناقش خطة عمل الأيام الإرشادية بمدارس الإعدادي

عقدت الأمانة الفنية الفرعية للتعليم والتدريب المزدوج بالفيوم، بحضور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، والمهندس فارس محمود مدير التعليم المزدوج بالفيوم، والأستاذة سوسن مصطفى، والأستاذة حنان محمد كمال بإدارة التعليم والتدريب المزدوج، والأستاذ محمود يوسف، مدير مدرسة الفنيه بنات بالحادقة، والأستاذة ماجدة عبدالتواب مديرة المدرسة الرئيسية للتعليم المزدوج، والأستاذ مصطفى البهنساوي، مدير الوحدة الإقليمية بالفيوم، ووفد من وكالة التعاون الإنمائي الألماني GIZ، الأستاذ محمد كمال والأستاذ أحمد جنيدي، والأستاذة رانيا عاطف والخبيرة الألمانية تتيانا ريست.



وخلال الإجتماع تم مناقشة خطة عمل الأيام الإرشادية عن التعليم المزدوج بمدارس التعليم الإعدادي، وخطة التوسع والانتشار في مهن جديدة مطلوبه في سوق العمل.



وأكد عبدالله على ضرورة أن تكون الفرص التدريبية ذات جودة عالية، ليتمكن الطالب من الحصول على جميع المهارات الفنيه للمهنة، والتي تحقق له مكانه في سوق العمل.



كما أكد وكيل تعليم الفيوم، على دعمه الكامل لتطبيق الأيام الإرشادية خلال شهر مارس القادم، مشيرا إلى ضرورة عمل يوم تنشيطي للمدارس الإعدادية التي تم تطبيق الأيام الإرشاديه بها في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، مؤكدًا على تذليل كافة العقبات التي تواجه الأمانة الفنية الفرعية للتعليم والتدريب المزدوج بالفيوم في التوسع والانتشار لمنظومة التعليم والتدريب المزدوج بالفيوم.