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طارق شوقي: مصر تقدمت 16 مركزًا في التصنيف العالمي للتعليم

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:16 ص
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وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
داليا الحسين
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إن الدولة أنفقت مليار و500 مليون جنيه لمنع الغش في الامتحانات، معقبا: "إحنا ليه بنرضى لاولادنا يغشوا! وياخده درجات ليست من حقهم وبعد كده نتكلم على مبدأ تكافؤ الفرص والعدال الاجتماعية.. يجب أن يكون هناك حوارًا مجتمعيًا حول هذا الأمر!!".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي"، المذاع علي قناة "صدي البلد"، مساء الأربعاء، أنه يوجد 40 مدرسة يابانية بمصر بمناهج جديدة، مشيًرا إلى أن هناك معلمين مصريين يتعلمون في اليابان على النظام الجديد، معقًبا: "اليابان شكرت في النظام الجديد لمصر واعتبرته نموذج للدول الأخرى، لأنها تريد نشر نظامها في الدول الأفريقية.. وده شهادة عظيمة لمصر".

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن عدد طلاب المدارس اليابانية في مصر حوالي 2000 طالب، متابعًا: "مصر تقدمت 16 مركزا في التصنيف العالمي للتعليم قبل الجامعي".
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الكلمات المفتاحية

وزير التربية والتعليم مصر طارق شوقي التعليم أخبار

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