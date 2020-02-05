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هل انتهت الأزمة حقًا؟.. نتائج اجتماع رئيس برشلونة بسبب أزمة أبيدال وميسي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:48 م
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ميسي وأبيدال
ميسي وأبيدال
علي ماهر حلمي
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أنهي جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الأزمة بين النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي واللاعب الدولي السابق أبيدال السكرتير العام للنادي الكتالوني بعد الخلاف الذي دار بين الثنائي.

‏وقالت شبكة ESPN العالمية أن بارثوميو تحدث مع الأرجنتيني ميسي 3 مرات اليوم والنوايا كانت طيبة للغاية حيث تمكن بارثوميو من انهاء الأزمة في البارسا بين ميسي وأبيدال بعد ‏اجتماع استمر لمدة ساعتين بين بارثوميو وجراو وابيدال، تم فيه تهدئة الأمور، وعودة المياه لمجاريهاوانتهاء الازمة في البارسا.

وأضافت الشبكة العالمية ان رئيس برشلونة وأبيدال سوف يسافران مع بعثة نادي برشلونة إلى مدينة بيلباو لمشاهدة مباراة ربع نهائي كأس ملك أسبانيا التي ستجمع بين نادي برشلونة أمام نظيره نادي اتلتيك بيلباو مساء الخميس ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا علي ملعب السان ماميس الدولي بإقليم الباسك.

ومن المقرر أن يواجه نادي برشلونة نظيره نادي اتلتيك بيلباو مساء الخميس علي ملعب السان ماميس الدولي بإقليم الباسك ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثامنة بالتوقيت العالمي جرينتش.

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