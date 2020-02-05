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بومبيو يعلن زيارته للسعودية.. 19 فبراير

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:47 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه سيقوم خلال الأسبوعين القادمين بجولة خارجية تشمل كلا من السعودية وسلطنة عمان وألمانيا والسنغال وأنغولا وإثيوبيا.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في بيان اليوم (الأربعاء)، أن الجولة تبدأ في 13 فبراير الجاري فيما ستكون محطتها الأخيرة في 22 من الشهر نفسه. وأشارت أورتاغوس إلى أن بومبيو يصل إلى مدينة ميونيخ الألمانية في 14 فبراير حيث يترأس وفد بلاده في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وأضافت أنه بعد ألمانيا سيزور بومبيو العاصمة السنغالية دكار تليها زيارة إلى العاصمة الأنغولية لواندا، ثم أديس أبابا في إثيوبيا حيث سيلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

ويختتم وزير الخارجية الأمريكي جولته في الخليج العربي، وتحديدا في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير، لبحث قضايا المنطقة والمسائل ذات الاهتمام المشتركة مع القيادة السعودية.

ثم سينتقل الوزير بومبيو إلى سلطنة عمان للتعزية بالسلطان الراحل قابوس بن سعيد ولقاء خلفه السلطان هيثم بن طارق للتأكيد على الشراكة الثابتة بين البلدين.
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الكلمات المفتاحية

مايك بومبيو زيارة جولة خارجية السعودية

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