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"الصحة العالمية": مصر استعدت لمواجهة "كورونا" في أقل من 10أيام

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:46 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن الإجراءات التي تقوم بها الصين في مدينة ووهان التي انتشر بها فيروس كورونا تحمي العالم، وليس الصين فقط، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية، حريصة على الحصول على كل المعلومات حول الفيروس الجديد.

وتابع "جبور"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضون، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأربعاء، أن العلاج المتوفر حاليًا ليس لفيروس كورونا، ولكن لأعراض الفيروس، لافتًا إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تواصلت مع منظمة الصحة العالمية فور علمها بوجود فيروس كورونا في الصين، وقامت باتخاذ الإجراءات المطلوبة في أقل من أسبوع، وهذه الإجراءات تتضمن كل الاستعدادات لمكافحة الفيروس في مصر، ومن ضمن هذه الاجراءات مراقبة كل حركة المسافرين.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إلى أن وزارة الصحة المصرية كانت على أهبة الاستعداد لمواجهة الفيروس في أقل من 10 أيام، وهذا أمر جيد للغاية.
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وهان مدينة وهان جون جبور

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