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ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:43 م
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الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
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تلقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضربة موجعة قبل مواجهة نظيره الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

وتأكد غياب محمود حمدي الونش عن مباراة الإسماعيلي، بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة حرس الحدود التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين.

ومن المقرر ان يخوض محمد عبدالغني مباراة الإسماعيلي بجوار محمود علاء، بدلا من محمود الونش الذي تأكد غيابه عن المباراة بسبب الإيقاف.

ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره الإسماعيلي يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

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الكلمات المفتاحية

الونش الزمالك الإسماعيلي

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