ناتاشا أطلس تطلق ألبومها الجديد "أيام غريبة"

أطلقت المطربة المصرية البريطانية ناتاشا أطلس ألبومها الغنائي الجديد "أيام غريبة Strange Days"، والذي تعود خلاله للساحة الفنية بعد غياب 4 سنوات عن ألبومها الأخير "Myriad Road".









ويحوي الألبوم في جعبته 10 أغنيات مختلفة، تمتاز كل منها بشكل موسيقي مغاير وقصة غريبة تتغلغل في معاني كلماتها، والتي تتمحور اغلبها حول الحب والرومانسية والنظرة للحياة والواقع، وتطل خلاله باللغتين العربية والإنجليزية، منها أغنيتي "مكتوب"، و"من بعد"، بجانب أغنيات "Inherent Rhythm" و" Sunshine Day" و"Out of Time"، وتعاونت خلال الألبوم مع الموسيقي المصري البريطاني سامي بشاي، الذي تشارك معها تأليف وتلحين الأغنيان بجانب التوزيع الموسيقي.







وقررت الفنانة العالمية ناتاشا أن تطل بأغنيات الألبوم بشكل منفرد بواقع أغنية "سنجل" يتم إطلاقها على اليوتيوب كل فترة، وذلك بعد صدور الألبوم رسميا بشكل "CD" و"Vinyl" في الأسواق الأوروبية والعالمية، وبدأت انطلاقة غنايية جديدة مع بدايات العام الجاري 2020 عبر إطلاق أغنية "Inherent Rhythm" أو "إيقاع جوهري"، وتنشغل حاليا للتحضير لجولة حفلات غنائية للاحتفال بالالبوم تمر خلالها بين عدم محطات عربية وعالمية، منها المغرب وتونس وفرنسا وبريطانيا.











ناتاشا أطلس فنانة ومغنية بريطانية من أصول مصرية ولدت في بلجيكا وتستقر في فرنسا، يمتد مشوارها الفني لأكثر من 3 عقود، حصيلتها 17 ألبوم، وانطلقت في مشوارها المنفرد منذ التسعينات، ولمع نجمها عالميا بإحيائها حفل الألفية في الأهرامات، ووضعت بصمتها الصوتية في عدد من أشهر الأفلام العالمية، منها Kingdom of Heaven وفيلم The Hulk، بجانب فيلم Sex and The City 2 وفيلم جيمس بوند Die Another Day.





https://youtu.be/-poT7yo_1CQ