جون جبور: "100 مليون صحة" هي الأولى عالميًا.. ومصر رائدة

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، إن مصر عندما بدأت بإعداد مبادرة 100 مليون صحة، كانت المنظمة تتساءل حول إمكانية تنفيذ هذه المبادرة من عدمه، مشيرًا إلى أن متابعة القيادة السياسية لهذه المبادرة كان على أعلى مستوى، وهذا ما تسبب في نجاح في هذه المبادرة.



ولفت "جبور"، خلال حواره ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية " dmc"، مساء الأربعاء، إلى أن هذه مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض الغير سارية هي الأولى على مستوى العالم التي عملت على التخلص من فيروس سي.



وأشار إلى أن تجربة مصر في القضاء على فيروس سي رائدة على مستوى العالم، ووثقت في العديد من المحافل الدولية، وستتوثق أكثر عندما تصل مصر للتخلص من الفيروس بالكامل، وهذا الأمر كان حلمًا كبيرًا للمصرين.

