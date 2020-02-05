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أحمد حسن متحدثًا عن مواجهة الأهلي وصن داونز: على فايلر الدفع بالخبرات

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:37 م
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الصقر
الصقر
محمد جمال
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تحدث أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق عن مواجهة النادي الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي فى دور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 والتى اسفرت عنها القرعة التى اقيمت امس بأحد فنادق القاهرة.

وقال أحمد حسن عبر برنامج نمبر وان والمذاع عبر قناة النهار : "قرعة دور ربع نهائي اوقعت الأهلي والزمالك في مواجهات صعبة".

وأضاف: "الخسارة بخماسية من صن داونز لن تؤثر على الأهلي ولعب الأهلي في السلام أفضل من اللعب في استاد القاهرة نظرا لسرعات لاعبي صن داونز الجنوب إفريقي "

وأكمل : "على رينيه فايلر أن يعيد حساباته في المباريات الإفريقية ويدفع بالخبرات"

وأختتم حديثه عن مباراة الزمالك والترجي التونسي بعدما اسفرت القرعة عن مواجهتهم بدور ال 8، قائلاً : "مباراة السوبر بين الزمالك والترجي التونسي لن تؤثر على مباريتهما في دوري الأبطال"
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