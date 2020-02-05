أحمد حسن متحدثًا عن مواجهة الأهلي وصن داونز: على فايلر الدفع بالخبرات

تحدث أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق عن مواجهة النادي الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي فى دور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 والتى اسفرت عنها القرعة التى اقيمت امس بأحد فنادق القاهرة.



وقال أحمد حسن عبر برنامج نمبر وان والمذاع عبر قناة النهار : "قرعة دور ربع نهائي اوقعت الأهلي والزمالك في مواجهات صعبة".



وأضاف: "الخسارة بخماسية من صن داونز لن تؤثر على الأهلي ولعب الأهلي في السلام أفضل من اللعب في استاد القاهرة نظرا لسرعات لاعبي صن داونز الجنوب إفريقي "



وأكمل : "على رينيه فايلر أن يعيد حساباته في المباريات الإفريقية ويدفع بالخبرات"



وأختتم حديثه عن مباراة الزمالك والترجي التونسي بعدما اسفرت القرعة عن مواجهتهم بدور ال 8، قائلاً : "مباراة السوبر بين الزمالك والترجي التونسي لن تؤثر على مباريتهما في دوري الأبطال"