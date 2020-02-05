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بلدة عسكرية كندية تستعد لإستضافة مرضى فيروس "كورونا"

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:36 م
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بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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إستعدت بلدة صغيرة في وسط كندا تستضيف أكبر قاعدة للقوات الجوية في البلاد، مع بعض المخاوف، لوصول حوالي 200 شخص تم إجلاؤهم من ووهان، الصين، مركز تفشي فيروس كورونا، وفقًا لما ذكرتة وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وخططت كندا لنقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى القاعدة في ترينتون، أونتاريو، المركز العسكري الرئيسي في البلاد للنقل الجوي، واحتجازهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، حيث تسبب تفشي المرض في مقتل 492 شخصًا وإصابة ما يقرب من 25000 شخصًا في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تصل الطائرة يوم الجمعة القادمة.

وقالت سيندي مكماستر، 55 سنة، التي تدير متجر، إننا نتفهم أنه بسبب مرض السارس، فهم أكثر استعدادًا لأمور من هذا القبيل، لكن ليس من العدل أن نقول إن الناس ليسوا قلقين أو خائفين لأنهم كذلك، وهذا مصدر قلق في منطقتنا.

كما تسبب مرض السارس، وهو مرض تنفسي معدي، في وفاة 44 شخصًا في كندا في الفترة 2002-2003، وهي الدولة الوحيدة خارج آسيا التي أبلغت عن وفيات من هذا الفيروس، حيث قال مسؤولو الصحة الحكوميون، إن كندا مستعدة بشكل أفضل هذه المرة.

وقالت الحكومة، إن من تم إجلاؤهم سيتم فصل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الصين عن بعضهم البعض وعن الآخرين في القاعدة، على الرغم من أن الوحدات العائلية ستبقى معًا، حيث سيقيمون جميعًا في "Yukon Lodge "، وهو منشأة جديدة في القاعدة تشبه سلسلة فنادق صغيرة.

ولن يتم نقل الأفراد إلا إلى المستشفى إذا احتاجوا إلى رعاية حادة، حسبما ذكرت هيئة الصحة المحلية، ولكن تم إعداد المستشفيات المحلية، مع 21 غرفة ضغط سلبي في أربعة منهم.

وكانت لين تساو، 60 سنة، التي تمتلك متجرًا في البلدة، تشعر بالقلق إزاء وصول الطائرة إلى أن تلقت رسائل بريد إلكتروني مطمئنة من الأصدقاء في القاعدة.

وقالت تساو، إنها كانت أكثر قلقًا بشأن والدتها وشقيقتها، التي تعيش بالقرب من العاصمة الصينية بكين، وأرسلت لهم عددًا كبيرًا من أقنعة الوجه للحد من فرص الإصابة.

كما تم بيع الأقنعة بالفعل في معظم الصيدليات في المدينة، وفي بعض، حتى قبل الإعلان عن الجسر الجوي.

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الكلمات المفتاحية

وهان كندا تفشي فيروس كورونا بكين الصين

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