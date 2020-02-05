رسالة مهمة من وزير التعليم لأولياء الأمور (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إن الامتحانات الإلكترونية كشفت أن نسبة استيعاب الطلاب كبيرة جدا وفوق توقعات الأهالي، لافتًا إلى أن الكارت الخاص بنتيجة 2 ثانوي هدفه تحديد مستوى الطالب.



وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي"، المذاع علي قناة "صدي البلد"، مساء الأربعاء أن الطلاب قاموا بدخول بنك المعرفة، للتعلم والحصول على المعلومات.



ووجه وزير التربية والتعليم حديثه لأولياء الأمور قائلًا: "سيبوا الولاد يتعلموا بلاش تعكس قلقك عليه.. الأهل عايزين يعرفوا أبنهم هيدخل الكلية اللي هو عايزها ولا لا.. وأنا بقول له بلاش تحسب الحسبه ديه".

