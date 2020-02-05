حقيقة عزل 18 راكبا بمطار القاهرة للاشتباه فى إصابتهم بفيروس كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم عزل 18 راكبا بمطار القاهرة بسبب عدم حملهم لشهادات الحمى الصفراء، لافتًا إلى أنه سيتم عزلهم لمدة 6 أيام.



وأكد خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء ليس له علاقة بفيروس الكورونا، وأن الركاب غير مصابين بفيروس كورونا.



وطمأن المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين على أحوال المصريين العائدين من الصين، قائلًا: "موجودون في سلام وتقدم لهم الخدمة الطبية على أعلى مستوى ووزيرة الصحة تقوم بعمل مكالمات عن طريق الفيديو كونفرنس معهم".

