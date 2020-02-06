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أسعار الدولار اليوم الخميس 6-2-2020.. والعملة الأمريكية تتراجع في البنوك الحكومية والخاصة

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:05 ص
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سعر الدولار
سعر الدولار
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم:

استأنف سعر الدولار التراجع خلال تعاملات اليوم الخميس، لتخسر أسعار الدولار ما بين قرشين إلي 4 قروش في كل من البنوك الحكومية والخاصة، وتتابع بوابة الفجر سعر الدولار لحظة بلحظة.

أسعار الدولار عالميًا:

تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1.1002 دولار.

وهبط سعر اليورو أمام الين الياباني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 120.70 ين.

ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 109.74 ين.

وتراجع سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.2984 دولار.

وصعد الدولار الأمريكي أمام الفرنك السويسري بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 0.9731 فرنك.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.3 بالمائة ليسجل مستوى 98.258.

أسعار الدولار اليوم في البنوك :

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.7232

15.854

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك مصر

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.74

15.84

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.73

15.83

سعر الدولار في بنك بلوم

15.74

15.84

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.77

15.86

سعر الدولار في بنك SAIB

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.76

15.86

سعر الدولار في بنك HSBC

15.71

15.81

سعر الدولار في المصرف العربي

15.74

15.84

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك عودة

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك المشرق

15.78

15.88

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.74

15.84

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.73

15.83

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.73

15.83

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.73

15.83

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.74

15.84


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