مفاجأة.. يوفنتوس يدخل الصراع مع بايرن ميونخ لضم نجم الدوري الإنجليزي





دخل نادي يوفنتوس الإيطالي الصراع مع نظيره نادي بايرن ميونخ الألماني لضم احد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





يوفنتوس يظهر رغبة في ضم ساني





وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية أن نادي يوفنتوس مهتم جدا بالتعاقد مع الألماني ليرو ساني نجم نادي مانشستر سيتي في الصيف القادم.





وأشارت التقارير إلى أن نادي يوفنتوس يريد التعاقد مع ساني في الصيف لتدعيم مركز الهجوم في الفريق بداية من الموسم الجديد.





مهمة صعبة تنتظر يوفنتوس بسبب بايرن ميونخ





كما ذكرت التقارير الصحفية أن هناك مهمة صعبة تنتظر يوفنتوس لضم ساني حيث أظهر نادي بايرن ميونخ رغبة كبيرة في ضم اللاعب منذ فترة طويلة.





موقف مانشستر سيتي من رحيل ساني





وكان بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي قد أكد ان قرار رحيل ساني عن صفوف الفريق ليس بيده هو بل بيد إدارة النادي.





مشاركات ساني مع مانشستر سيتي هذا الموسم





ولم يشارك ساني في مباريات كثيرة مع نادي مانشستر سيتي هذا الموسم بسبب تعرضه إلى إصابة قوية تسببت في غيابه عن صفوف الفريق لفترة طويلة ولم يعد حتى الآن.





وقد شارك ليرون ساني في 3 مباريات فقط حتى الآن مع نادي مانشستر سيتي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.



