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أسعار الذهب اليوم الخميس 6*2*2020.. والمعدن الأصفر يتوافق مع توقعات "الفجر"

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر

توافقت أسعار الذهب مع توقعات بوابة "الفجر" أمس، مع توقعات باستمرار الارتفاع خلال التعاملات ليصعد جرام الذهب بنحو 5 جنيهات، بدعم من صعود البورصة الدولية للمعدن الأصفر بعد الإعلان مركز أبحاث صيني إيجاد لقاح لمعالجة فيروس كورونا ونفي منظمة الصحة العالمية الوصول إلي علاج لتستمر حالة التذبذب في سعر جرام الذهب، وتتابع بوابة الفجر الأسعار لحظة بلحظة:


أسعار الذهب الأن

جرام الذهب عيار 24 سعر 790.55 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 691.75 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 592.92 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,480 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل الذهب عيار 18 سعر592.92 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 691.75 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 790.55جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,434 جنيه.


أسعار الذهب عالميًا:

ارتفع سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر ابريل بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1562.80 دولار للأوقية.

وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1557.76 دولار للأوقية.


أسعار الذهب 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

782 إلى 784

عيار 22 

717 إلى 719

عيار 21

684 إلى 686

عيار 18

586 إلى 588

عيار 14

456 إلى 457

عيار 12

391 إلى 392

الاونصة

24.311 إلى 24.382

الجنيه الذهب

5,472 إلى 5,488

الكيلو

781.714 إلى 784.000

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 790.55جنيه      

 50.10 $

سعر الذهب عيار 22

 724.75جنيه

 45.92 $

اسعار الذهب عيار 21

691.75جنيه       

43.84 $

اسعار الذهب عيار 18

 592.92جنيه

37.57 $

سعر الذهب عيار 14

461.16جنيه

29.22 $

سعر الذهب عيار 12

395.28جنيه

25.05 $

سعر الذهب عيار 9

296.46جنيه

18.79 $

اسعار أوقية الذهب

24,586 جنيه

1,558 $

اسعار جنيه الذهب

5,434 جنيه

350.68 $

اسعار كيلو الذهب

790,552 جنيه

50,096 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

5 فبراير

790.55

691.75

592.92

461.16

395

4 فبراير

782.25

685

587.25

456.75

391.5

3 فبراير

794.25

695

595.75

463.25

397.25

2 فبراير

797.75

698

598.25

465.25

398.75

1 فبراير

797.75

698

598.25

465.25

398.75

31 يناير

797

697

597

493

340

30 يناير

794.25

695

595.75

463.25

397.25

29 يناير

790.75

692

593.25

461.25

395.5

28 يناير

788.5

690

591.5

460

394

27 يناير

793.25

794

594.75

462.75

396.5

26 يناير

798.94

699.09

599.21

466.05

399.47

25 يناير

798.94

699.09

599.21

466.05

399.47

24 يناير

798.80

698.97

599.11

465.97

399.40

23 يناير

792.32

693.30

594.25

462.19

396.16

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