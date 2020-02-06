أسعار الذهب اليوم الخميس 6*2*2020.. والمعدن الأصفر يتوافق مع توقعات "الفجر"





أسعار الذهب في مصر





توافقت أسعار الذهب مع توقعات بوابة "الفجر" أمس، مع توقعات باستمرار الارتفاع خلال التعاملات ليصعد جرام الذهب بنحو 5 جنيهات، بدعم من صعود البورصة الدولية للمعدن الأصفر بعد الإعلان مركز أبحاث صيني إيجاد لقاح لمعالجة فيروس كورونا ونفي منظمة الصحة العالمية الوصول إلي علاج لتستمر حالة التذبذب في سعر جرام الذهب، وتتابع بوابة الفجر الأسعار لحظة بلحظة:









أسعار الذهب الأن





جرام الذهب عيار 24 سعر 790.55 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 691.75 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 592.92 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,480 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





سجل الذهب عيار 18 سعر 592.92 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 691.75 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 790.55 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,434 جنيه.









أسعار الذهب عالميًا:





ارتفع سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر ابريل بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1562.80 دولار للأوقية.

وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1557.76 دولار للأوقية.









أسعار الذهب





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 782 إلى 784 عيار 22 717 إلى 719 عيار 21 684 إلى 686 عيار 18 586 إلى 588 عيار 14 456 إلى 457 عيار 12 391 إلى 392 الاونصة 24.311 إلى 24.382 الجنيه الذهب 5,472 إلى 5,488 الكيلو 781.714 إلى 784.000 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 790.55جنيه 50.10 $ سعر الذهب عيار 22 724.75جنيه 45.92 $ اسعار الذهب عيار 21 691.75جنيه 43.84 $ اسعار الذهب عيار 18 592.92جنيه 37.57 $ سعر الذهب عيار 14 461.16جنيه 29.22 $ سعر الذهب عيار 12 395.28جنيه 25.05 $ سعر الذهب عيار 9 296.46جنيه 18.79 $ اسعار أوقية الذهب 24,586 جنيه 1,558 $ اسعار جنيه الذهب 5,434 جنيه 350.68 $ اسعار كيلو الذهب 790,552 جنيه 50,096 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 5 فبراير 790.55 691.75 592.92 461.16 395 4 فبراير 782.25 685 587.25 456.75 391.5 3 فبراير 794.25 695 595.75 463.25 397.25 2 فبراير 797.75 698 598.25 465.25 398.75 1 فبراير 797.75 698 598.25 465.25 398.75 31 يناير 797 697 597 493 340 30 يناير 794.25 695 595.75 463.25 397.25 29 يناير 790.75 692 593.25 461.25 395.5 28 يناير 788.5 690 591.5 460 394 27 يناير 793.25 794 594.75 462.75 396.5 26 يناير 798.94 699.09 599.21 466.05 399.47 25 يناير 798.94 699.09 599.21 466.05 399.47 24 يناير 798.80 698.97 599.11 465.97 399.40 23 يناير 792.32 693.30 594.25 462.19 396.16



