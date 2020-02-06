أسعار الذهب اليوم الخميس 6*2*2020.. والمعدن الأصفر يتوافق مع توقعات "الفجر"
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
782 إلى 784
|
عيار 22
|
717 إلى 719
|
عيار 21
|
684 إلى 686
|
عيار 18
|
586 إلى 588
|
عيار 14
|
456 إلى 457
|
عيار 12
|
391 إلى 392
|
الاونصة
|
24.311 إلى 24.382
|
الجنيه الذهب
|
5,472 إلى 5,488
|
الكيلو
|
781.714 إلى 784.000
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
790.55جنيه
|
50.10 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
724.75جنيه
|
45.92 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
691.75جنيه
|
43.84 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
592.92جنيه
|
37.57 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
461.16جنيه
|
29.22 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
395.28جنيه
|
25.05 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
296.46جنيه
|
18.79 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,586 جنيه
|
1,558 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,434 جنيه
|
350.68 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
790,552 جنيه
|
50,096 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
5 فبراير
|
790.55
|
691.75
|
592.92
|
461.16
|
395
|
4 فبراير
|
782.25
|
685
|
587.25
|
456.75
|
391.5
|
3 فبراير
|
794.25
|
695
|
595.75
|
463.25
|
397.25
|
2 فبراير
|
797.75
|
698
|
598.25
|
465.25
|
398.75
|
1 فبراير
|
797.75
|
698
|
598.25
|
465.25
|
398.75
|
31 يناير
|
797
|
697
|
597
|
493
|
340
|
30 يناير
|
794.25
|
695
|
595.75
|
463.25
|
397.25
|
29 يناير
|
790.75
|
692
|
593.25
|
461.25
|
395.5
|
28 يناير
|
788.5
|
690
|
591.5
|
460
|
394
|
27 يناير
|
793.25
|
794
|
594.75
|
462.75
|
396.5
|
26 يناير
|
798.94
|
699.09
|
599.21
|
466.05
|
399.47
|
25 يناير
|
798.94
|
699.09
|
599.21
|
466.05
|
399.47
|
24 يناير
|
798.80
|
698.97
|
599.11
|
465.97
|
399.40
|
23 يناير
|
792.32
|
693.30
|
594.25
|
462.19
|
396.16