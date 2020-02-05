بينهم أسرة كاملة.. مصرع وإصابة 19 في 4 حوادث سير ببني سويف

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 18 آخرين، اليوم الأربعاء في 4 حوادث متفرقة بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفيات.



وفي الحادث الأول أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد كافتيريا السوهاجي بالطريق الصحراوى الشرقي بحوالي 2 كيلو في اتجاه القاهرة، وتبين أن المصابين وهم: "زياد سعيد عبد الحافظ" ٧سنوات مصابًا باشباه ما بعد الارتجاج، "سعيد عبد الحافظ محمود" ٤٩ سنة، مصابًا باشتباه خلع بالكتف الأيسر، "عطيات حسن محمود" ٤٨ سنة مصابًا بالرأس، ومقيمون بمحافظة سوهاج، "عبدالراضي عبدالحافظ" ٥٤ سنة، ومقيم بمحافظة القاهرة مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج.



وفي الحادث الثاني أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي وتبين أن المصابين وهم:" فرج خليفه عبد الرحمن" ٣٥ سنة مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، صبحي فرج موسي ٤٦ سنة مصابًا بجروح وكدمات متفرقة ومقيمان بمحافظة أسيوط، "شريف سيد محمد" ٣٥ سنة ومقيم بروض الفرج مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، "محمد عثمان محمد" ٣٥ سنة ومقيم بشبرا مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.



وفي الحادث الثالث لقيت سيده مصرعها وأصيب شخصان اخرين فى حادث انقلاب سياره ربع نقل بالطريق الصحراوى الشرقى أمام نفق بياض اتجاه القاهرة، وتبين أن الجثة لسيدة وتدعى "جملات محمد حسين" ٥٥ سنة مقمية بمحافظة المنيا وتم إيداعها بمشرحة المستشفى والمصابين وهم: جنا صلاح خلف ١١ سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبه، محمد محسن فتحي ٢٣ سنة طالب مصابًا بجروح وكدمات متفرقة ومقيمان بمحافظة المنيا.



وفي الحادث الرابع، أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة سوزوكي أمام كافتريا السوهاجي بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.



وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم: "رانيا عباس مغربي" 13 سنة مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، " أسماء جمعه مغربي" 18 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، "محمد عباس مغربي" 7 سنوات مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، "جمعه مغربي دياب" 62 سنة مصابًا باشتباه كسر بالساعد اليمني".



كما نقلت سيارات الإسعاف كل من " هشام عباس مغربي" 17 سنة طالب مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، "فاطمة علي محمد" 43 سنة مصابة باشتباه كسر بالضلوع، "عباس مغربي كامل" فلاح 50 سنة مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، "سعدية قطب عبدالوهاب"55 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.



تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تقيدم كافة الإسعاف الأولية اللازمة.

