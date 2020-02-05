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البورصة الأمريكية ترتفع لأرقام قياسية بنهاية التعاملات

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:18 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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صعدت البورصة الأمريكية لمستويات قياسية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع إعلان معهد أبحاث صيني الحصول على ترخيص براءة اختراع استخدام عقار "ريديسفير" لعلاج الفيروس.

في حين صرحت منظمة الصحة العالمية بأنه لا يوجد علاج فعال حتى الآن للفيروس القاتل الذي أودى بحياة 490 شخصاً وأصاب أكثر من 23 ألف آخرين.

وأعلنت شركة "والت ديزني" تحقيق أرباح وإيرادات بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وسجلت الشركة المالكة لتطبيق "سناب شات" خسائر خلال الربع الأخير من 2019، كما فشلت الإيرادات في الوفاء بالتقديرات.

وأضاف القطاع الخاص الأمريكي 291 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، وهي أكبر وتيرة زيادة في 5 سنوات، كما سجل عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة أول هبوط في 6 سنوات.

وارتفع النشاط الخدمي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 5 أشهر خلال الشهر الماضي.

وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.7 بالمائة ليسجل 29290 نقطة.

وقفز مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 11.3 بالمائة ليسجل 3334 نقطة وهو أعلى مستوى في تاريخه.

وسجل مؤشر "ناسداك" مستوي قياسي جديد بعد ارتفع بنحو 0.41 بالمائة ليصل لمستوي 9508 نقطة.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.3 بالمائة ليسجل مستوي 98.289.
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الكلمات المفتاحية

والت ديزني معهد الأبحاث الصيني قطاع الخدمات ريديسفير البورصة الامريكية

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