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نقابة المهن الموسيقية تحسم الجدل حول عضوية حسن شاكوش

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:57 م
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حسن شاكوش
حسن شاكوش
لمياء علي
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كشف الدكتور محمد عبد الله عضو نقابة المهن الموسيقية النقاب حول حقيقة حصول  المطرب الشعبي "حسن شاكوش" على عضوية النقابة، ونفى ماتردد عن حصوله عليها وقال إنه فقط تقدم لذلك وأجرى الاختبارات التي تفرضها النقابة على طالب العضوية وفقا للائحة والقانون.

وأشار إلى أن النتيجة لم تعلن بعد، حتى يقرها ويعتمدها مجلس الادارة في جلسته القادمة خلال اسبوعين، وسيتم عرض موقفه أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب.

واستطرد أنه عندما يتم اعتماد النتيجة ونجاح شاكوش في الاختبارات،  سيقرر المجلس حينها إن كان شاكوش او غيره يمكنهم الحصول على كارنيه "عضو منتسب" للنقابة.
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