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مصادر: تركيا تقصف مواقع للنظام السوري على أطراف مدينة سراقب

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:03 م
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قصف تركي - أرشيفية
قصف تركي - أرشيفية
الفجر
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ذكرت مصادر ميدانية، مساء اليوم الأربعاء، أن القوات التركية تقصف بالمدفعية الثقيلة مواقع للنظام السوري في أطراف مدينة سراقب وعدة مناطق في ريفي إدلب وحلب، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وانسحبت قوات النظام السوري، مساء اليوم، من مدينة سراقب ذات الموقع الاستراتيجي في شمال غرب سوريا تحت قصف من الفصائل الموالية لتركيا، وذلك بعد ساعة تقريبًا من دخلوها المدينة، حسبما نقلت مصادر متعددة.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: إن "قوات النظام دخلت المدينة وبدأت تمشيط أحيائها بعد انسحاب مئات من مقاتلي هيئة تحرير الشام، وفصائل متحالفة معها إلى قرية شمالها"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وجاء انسحاب المقاتلين بعد تطويق قوات النظام المدينة، التي فرغت من سكانها خلال الأسابيع الأخيرة من ثلاث جهات، وفق ما أورد الإعلام السوري الرسمي.

هذا وقالت مصادر ميدانية: إن "قوات الجيش السوري انسحبت من المدينة بسبب شن فصائل المسلحة هجوم معاكس، تمكنوا من خلاله من استعادة السيطرة على المدينة".

وتتمركز قوات النظام السوري حاليًا على اتوستراد حلب دمشق من الجهة الشمالية، ومن جهة الغرب تتمركز في قرية الترنبة، وفي جنوب صوامع سراقب.

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الكلمات المفتاحية

مدينة سراقب سراقب تركيا النظام السوري

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