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نور الدين حكمًا لمباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:59 م
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الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
محمد جمال
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أعلنت لحنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور عن طاقم التحكيم الذى سيقود مباىاة الاهلي وبيراميدز ضمن مباريات الجولة ال 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

يحل الاهلي ضيف ثقيل على نادى بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري على ملعب الدفاع الجوى في تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD.

وسيقود الحكم إبراهيم نور الدين مباراة الاهلى وبيراميدز ويعاونه كل من احمد حسام ومحمود أبو الرجال و"الحكم الرابع" عمرو الشناوي

ويحتل الأهلي المركز الاول برصيد 36 نقطة بينما بيراميدز فى المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

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الكلمات المفتاحية

بيراميدز المصري الأهلي إبراهيم نور الدين

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