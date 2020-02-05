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فرانسيس الثاني: لا تخافوا وساعدوا الأساقفة في خدمة المسنين

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:58 م
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من المؤتمر
من المؤتمر
جيهان عزمي
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اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي  الأول لرعوية المسنين بعنوان "غني السنوات"، "دائرة العلمانيين والعائلة والحياة" بالقصر الرسولي بالفاتيكان، يناير المنصرم، بحضور٥٠٠ مشارك و٧٥ كاهنا وراهبا وراهبة، و١٠ أساقفة من قارات العالم الخمس.


تضمن المؤتمر كلمات من متخصصين عن كيفية التعامل مع كبار السن ودور الأسرة وخاصة الأحفاد في احترامهم ورعايتهم، ونقل الإيمان للأحفاد.

 

وتخلل المؤتمر تبادل الخبرات من البلاد المختلفة عن دور  الكنيسة في الاهتمام ورعاية كبار السن ودور الدولة والجمعيات الأهلية في رعايتهم.

 

وقال البابا فرانسيس الثاني، إن الحياة هي نعمة، والشيخوخة ليست مرضا بل امتيازا، يمكن للوحدة أن تكون مرضا  لكن مع المحبة والقرب والتعزية الروحية يمكن أن نشفى منها.

 

وشجع البابا المشاركين بالمؤتمر، قائلًا: "لا تخافوا، خذوا المبادرات، ساعدوا أساقفتكم علي تعزيز ودعم خدمة المسنين.


واختم "فرانسيس" اللقاء بالتوصية للخدام في خدمة المسنين، اذهبوا إلى ملاقاتهم  بابتسامة حاملين  الإنجيل، بين أياديكم، أخرجوا إلى الشوارع وابحثوا عن المسنين الذين يعيشون وحدهم.

 

وفي نهاية اللقاء، التقط الأب يوحنا سعد راعي كنيسة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل، الصور التذكارية مع قداسته.

 

 


فرانسيس الثاني: لا تخافوا وساعدوا الأساقفة في خدمة المسنين
فرانسيس الثاني: لا تخافوا وساعدوا الأساقفة في خدمة المسنين
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الكلمات المفتاحية

فرانسيس الفاتيكان

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