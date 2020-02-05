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العثور على جثة شاب مشنوقًا في ظروف غامضة ببني سويف

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:56 م
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أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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تكثف الأجهزة الأمنية ببني سويف من جهودها، لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب مشنوقًا، اليوم الأربعاء، داخل منزل أسرته بقرية قرية "كوم الصعايده" التابعة لمركز ببا، جنوب محافظة بني سويف.

وكانت مستشفى ببا المركزي، أستقبلت جثة شاب يدعى "على م.ع" 24 سنة، مقيم قرية قرية كوم الصعايده، بدائرة المركز، وادعاه أسرته بالعثور على جثته مشنوقًا بغرفة نومه، ويرجح أنه يكون انتحر شنقا لمروره بظروف نفسية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لكشف ملابسات الواقعة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وكّلفت إدارة البحث الجنائي بكشف ملابسات وظروف الواقعة.
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