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هشام الجخ يعلق على قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا: "الكرباج يا علي"

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:45 م
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هشام الجخ
هشام الجخ
سيدة صادق
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علق الشاعر هشام الجخ على قرعة ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورتة وكان مرتديا الفنلة الحمراء الخاصة بالنادي الأهلي، جالسا علي كرسي واضعاً ساق فوق الآخري.

وكتب "الجخ"، على الصورة بروح رياضية فيها حس فكاهي قائلاً: "تعال يا صن داونز واقفل الباب وراك #الكرباج يا علي".

في حين جائت تعليقات الجمهور فيها شيئ من المرح وبعض من القفشات الكوميدية حيث قامو بالتعليق قائلين "ههههه 5 تاني كدا كتير، بلاش الكلام دا هنشيل خمسة، شكلنا احنا اللي هيتعمل فينا كدا يا جخ

يشار إلى أن قرعة دور الربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا أسفرت عن مواجهة النادي الأهلي لفريق صن داونز الجنوب أفريقيي ، حيث تقام مباراة الذهاب في القاهرة أحد يومى 28 أو 29 فبراير، والعودة في جنوب أفريقيا أحد يومي 6 أو 7 مارس.
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