Advertisements
Advertisements
Advertisements

الولايات المتحدة تطالب موسكو بتغيير سياساتها في الشأن السوري

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:29 م
Advertisements
المبعوث الأمريكي لسوريا - جيفري
المبعوث الأمريكي لسوريا - جيفري
وكالات
Advertisements

صرح المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري، مساء اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة "قلقة جداً جداً" تجاه التصعيد في مدنية إدلب السورية، بسبب هجوم شنته قوات النظام السوري وبدعم من الروس إلى جانب مسلحين إيرانيين وميليشيا "حزب الله" اللبنانية.

وكرر المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، في إفادة للصحفيين، مطالبة موسكو بتغيير سياساتها في الشأن السوري.

وتاعب جيفري: إن "الروس ينتهكون بشكل متزايد شروط اتفاقهم الثنائي مع الولايات المتحدة على منع الاشتباك في شمال شرق سوريا"، معتبراً أن الهجوم الأخير في مدينتي إدلب وحلب "تحرك لموسكو يهدف لتحدي وجود الولايات المتحدة في المنطقة".

ومنذ شهر ديسمبر الماضي، تصعّد قوات النظام السوري بدعم روسي حملتها على مناطق في إدلب وجوارها، التي تؤوي أكثر من ثلاثة ملايين شخص نصفهم نازحون من محافظات أخرى، وتسيطر عليها "هيئة تحرير الشام". كما تنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً.

هذا ودخلت قوات النظام السوري، في وقت سابق من مساء اليوم، مدينة سراقب ذات الموقع الاستراتيجي في شمال غرب سوريا، كونها تشكل نقطة التقاء بين طريقين دوليين يربطان محافظات سورية عدة، وبعد ساعة من دخول القوات السورية قامت بالإنسحاب، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويأتي تقدم قوات النظام بعد أسبوع من المعارك العنيفة والقصف في محيط المدينة، إثر سيطرتها يوم الأربعاء الماضي على مدينة معرة النعمان، ثاني أكبر مدن محافظة إدلب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موسكو الولايات المتحدة الشأن السوري السوريا

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

منذ حوالي 4 ساعات

Your result | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 بالاسم ورقم الجلوس التيرم الاول عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 المنيا من HERE

منذ 35 دقيقة

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ يوم

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| يلا شوت الزمالك وحرس الحدود ON sport| كورة لايف رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 4 ساعات

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020.. مشاهدة قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال بث مباشر CAF Champions League

منذ حوالي 5 ساعات

القيعي ينهي صفقة جديدة للأهلي

منذ أقل من ساعتين

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 5 ساعات

لينك Fire.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الدقهلية التيرم الأول بالاسم ورقم الجلوس.. استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الأول بالدقهلية Dakahlia من هنا

منذ ساعة الا ربع

أخيرا.. ظهرت رسميا نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظة الدقهلية | ابحث في هذا الرابط بالاسم ورقم الجلوس للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية التيرم الأول 2019/2020 nOW

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020| الصفقة الكبرى على أعتاب سانتياجو برنابيو وحلم زيدان المستحيل يقترب من ارتداء قميص الملكي

منذ أقل من ساعة

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ ساعتين

لينك طلقة للحصول على نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه التيرم الأول بالاسم ورقم الجلوس | استعلم عن نتيجة الصف الشهادة الاعدادية من here

منذ حوالي 4 ساعات

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ ساعة و نصف

Successful | اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 للفصل الدراسي الأول بمحافظه الدقهليه برقم الجلوس بالاسم | نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الـDakahlia عندنا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

المبعوث الأمريكي: وجودنا في سوريا مؤقت ولسنا معنيين بتغيير النظام (فيديو)

عاجل.. أمريكا تقصف مناطق خفض التصعيد في إدلب

أول تعليق من روسيا على الضربة الجوية الأمريكية بإدلب السورية

قصف جوي على إدلب السورية يقتل 12 مدنيا

مقتل ثلاثة مقاتلين مؤيدين لنظام "الأسد" جراء ضربة إسرائيلية على سوريا

4 قتلى بينهم طفلان جراء قصف روسي في إدلب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

لينك Fire.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الدقهلية التيرم الأول بالاسم ورقم الجلوس.. استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الأول بالدقهلية Dakahlia من هنا

10:39 م

Your result | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 بالاسم ورقم الجلوس التيرم الاول عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 المنيا من HERE

10:48 م

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status