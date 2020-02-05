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أهم أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 5 / 2 / 2020: مواعيد مباريات الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.. وانهاء صفقة جديدة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:37 م
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أهم أخبار الأهلي اليوم الأربعاء
أهم أخبار الأهلي اليوم الأربعاء
علاء خليف
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شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء 5 فبراير لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء:

نشرة أخبار الأهلي اليوم

القيعي ينهي صفقة جديدة للأهلي

نجح عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي في حسم صفقة جديدة للقلعة الحمراء أمس الثلاثاء بعد سفره سراً إلى المنصورة.

وسافر القيعي إلى المنصورة من أجل إنهاء صفقة حازم هاني مدافع فريق المنصورة ومنتخب الشباب الذي يقوده ربيع ياسين المدير الفني للصغار الفراعنة.

وحصل النادي الأهلي عبر القيعي على توقيع حازم هاني مدافع نادي المنصورة ومنتخب الشباب تمهيداً للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

ووقع حازم هاني على عقود انتقاله إلى الأهلي لمدة 5 سنوات وأنهي القيعي التفاوض مع ناديه وخلال ساعات سينضم بشكل رسمي لفريق شباب النادي مواليد 2001.

وجاء ضم الأهلي لصفقة حازم هاني بترشيح من ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب خاصة أن اللاعب يملك إمكانيات فنية وبدنية رائعة تؤهله للعب للفريق الأول بالأهلي رغم أنه لم يتخطي حاجز الـــ19 عام.

 الأهلي يصطدم بـ"صن داونز" من جديد في ربع نهائي دوري الأبطال

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة نارية للنادي الأهلي المصري حيث يصطدم ممثل مصر مع نظيره صن داونز بطل جنوب إفريقيا.

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره صن داونز في مباراة نارية نهاية الشهر الجاري.

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي على ملعب الأهلي أحد يومي 28 أو 29 فبراير، والعودة على ملعب فريق صن داونز أحد يومي 6 أو 7 مارس.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الأهلي و صن داونز مع الفائز من مواجهة النجم الساحلي والوداد في نصف نهائي البطولة.

تعرف على أخبار الأهلي اليوم الأربعاء

موعد مباراتي الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (ذهابًا وإيابًا)

أسفرت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، عن مواجهة قوية للنادي الأهلي، والتي أقيمت اليوم بأحد فنادق منطقة السادس من أكتوبر بالقاهرة.

وأوقعت القرعة، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مواجهة ضد صن داونز الجنوب إفريقي.

وكان النادي الأهلي، حقق الصعود لدور الثمانية عقب احتلاله وصافة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، خلف النجم الساحلي التونسي متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة.

على الجانب الآخر أوقعت القرعة نادي الزمالك، في مواجهة صعبة ضد الترجي الرياضي التونسي.

واحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة الأولي خلف مازيمبي الكونغولي صاحب صدارة المجموعة.

ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباراة الأهلي ضد ذهابًا وإيابًا من خلال التقرير الآتي:-

تقام مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، أحد أيام 28 أو 29 فبراير الجاري، على ملعب القاهرة الدولي.

بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي، في جنوب إفريقيا أحد أيام 6 أو 7 مارس المقبل.

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم صفقات الصيف.. وأحمد حجازي يقترب

عقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح اجتماعا مطولا خلال الساعات الماضية مع محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي والمفوض من قبل المجلس بالإشراف على فريق الكرة.

وشهد الاجتماع مناقشة كل الأمور المتعلقة بكرة القدم بالنادي على رأسها الفريق الأول والصفقات التي ينوي النادي التعاقد معها بالتنسيق مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

ووضعت لجنة التخطيط الرتوش النهائية على صفقات الصيف المقبل وذلك لتدعيم الأهلي بصفقات سوبر قادرة على تقديم إضافة قوية للفريق للمساهمة في مزيد من الانتصارات.

وأكدت مصادر مطلعة داخل النادي أن أحمد حجازي مدافع ويست بروميش الإنجليزي أحد أهم الصفقات المطلوبة في الأهلي حيث بدأت بالفعل خطوط الاتصال معه لحسم الصفقة مبكرا خلال الفترة المقبلة.

أهم أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 5 / 2 / 2020

 مفاجآت في قائمة الأهلي لموقعة بيراميدز

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه بيراميدز مساء غد الخميس.

ويحل الأهلي ضيفًا على بيراميدز في السابعة والنصف من مساء غد الخميس على ستاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي كلا من :-

شريف إكرامي، ومحمود متولي، وياسر إبراهيم، وأليو بادجي، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وعلي لطفي، وحسين الشحات، وأليو ديانج، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي «أفشة»، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

هل يرحل بيتسو موسيماني عن صن داونز لتدريب الأهلي؟

أثارت التقارير الإعلامية في الساعات الماضية عن إمكانية رحيل بيتسو موسيماني من تدريب فريق صن داونز الجنوب افريقي الكثير من التساؤلات خلال الفترة الحالية.

مصدر مقرب من المدرب نفى ما أثير عن وجود مفاوضات من النادي الأهلي مشيرًا إلى أن الأمر عار تماما من الصحة ولم يتحدث معه أي مسئول من الأهلي من قريب أو بعيد.

وأشار إلى أنه لا يوجد خلاف بين المدرب وإدارة صن داونز على راتبه الشهري الذي يصل لـ٤٥ ألف دولار لكن المشكلة تتعلقة برغبته في ضم لاعبين بمقابل مادي كبير وهو ما ترفضه إدارة النادي التي ترفض استراتيجية المغالاة في الأمور المالية للصفقات الجديدة.

وشدد على أن المدرب لم يحسم مصيره بعد سواء بالتجديد أو الرحيل.

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