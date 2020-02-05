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"التموين"تكشف أسباب طلبها تسجيل رقم الموبايل من أصحاب البطاقات

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:34 م
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بطاقة التموين
بطاقة التموين
كساب أحمد
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قال عمر مدكور، مستشار وزير التموين، إن الوزارة طلبت من أصحاب بطاقات التموين، تسجيل رقم هاتفهم على موقع دعم مصر التموين، ومن لم يسجل رقم هاتفه لن تتخذ الوزارة ضده أي إجراء، وما ينشر خلاف هذا الأمر غير صحيح على وجه الإطلاق.

وطالب "مدكور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، من المواطنين تسجيل رقم هاتفهم على موقع وزارة التموين، لكي يتم تفعيل بطاقة التموين عند استخراج بدل فاقد بصورة سريعة، أو الحصول على استطلاع رأي المواطنين في سلع التموين وخلافه.

وأشار إلى أن تسجيل المواطنين أرقامهم الهاتفية هام، لكي تكون هناك قناة اتصال آمنة بين الوزارة والمواطن الحاصل على الدعم من خلال بطاقة التموين، مشيرًا إلى أن الحديث على أن تسجيل رقم الموبايل هدفه إلغاء الدعم عن المواطنين الأكثر استهلاكًا للموبيل أمر غير صحيح، معقبًا: "الموضوع ده بعيد تمامًا، ومش في دماغ الوزارة" .
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الكلمات المفتاحية

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