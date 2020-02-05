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بسبب لهو الأطفال.. مصرع شاب بطلق ناري إثر مشاجرة ببني سويف

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:30 م
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أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، متاثرًا بإصابته بطلق ناري، إثر مشاجرة بعزبة "الإصلاح" التابعة لقرية الحومة، بدائرة مركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف.

واستقبلت مستشفى الواسطى المركزي "محمد ك.ا.م" 22 سنة، مقيم عزبة "الإصلاح" التابعة لقرية الحومة، بدائرة المركز، مصابًا بطلق ناري، إثر مشاجرة بالعزبة، وتوفي فور وصوله المستشفى.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث المشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتم إيداع جثة المتوفي بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.
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