ما بين لقب 2002 ونكسات الـ5 نسخ.. ماذا يفعل الزمالك في ربع نهائي أبطال أفريقيا ؟





تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسمياً لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بنسختها الحالية ليضرب موعداً قويا مع الترجي التونسي حامل اللقب الأفريقي في مباراة دور الثمانية حيث يواجه الأبيض أبناء تونس في ثلاثة مناسبات أولها نهائي كأس السوبر الأفريقي وكذلك مباراتي البطولة الأفريقية للأندية الأبطال.





القرعة تسفر عن مواجهة قوية بين الزمالك والترجي التونسي





وأشارت القرعة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة عن مواجهات قوية في دور ربع النهائي حيث يضرب الزمالك موعداً قويا مع الترجي الرياضي التونسي حامل لقب النسخة الحالية وهي المواجهة التي ستكرر عقب لقاء نهائي كأس السوبر الأفريقي بين بطلي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية المقرر إقامته في 14 فبراير بقطر.





ماذا يفعل الزمالك في دور ربع نهائي أبطال أفريقيا ؟





شارك الزمالك في 18 نسخة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بمسماها الجديد حيث حقق اللقب في 5 مناسبات ووصل لدور ثمن النهائي في ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام من جماهير الكرة المصرية والعربية تاريخ مواجهات الفارس الأبيض ونتائجه في دور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا وإليكم المواجهات:-





1- دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 1997 .. الأبيض يودع المسابقة





دخل الفارس الأبيض دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لنسخة عام 1997 وهوا في المجموعة الثانية التي ضمت فرق " فيروفيلارو الموزمبيقي _ الأفريقي التونسي _ جولدفيلدز الغاني" وودع الأبيض البطولة من هذا الدور عقب احتلاله المركز الثاني في مجموعتة وجاءت نتائج الزمالك كالتالي:-





- الزمالك ضد فيروفيلارو الموزمبيقي في مصر.. 2-1





- فيروفيلارو الموزمبيقي ضد الزمالك في موزمبيق .. 2-0





- الأفريقي التونسي ضد الزمالك في تونس .. 2-0





- الزمالك ضد الأفريقي في مصر .. 2-0





- جولدفيلدز الغاني ضد الزمالك في غانا .. 3-1





- الزمالك ضد جولدفيلدز الغاني في مصر .. 2_0





2- ربع نهائي نسخة 2002 .. الزمالك البطل





شارك الزمالك في دور ربع النهائي من نسخة العام 2002 لبطولة دوري أبطال أفريقيا في المجموعة الثانية التي ضمت فرق " أسيك ميموسا الإيفواري _ الترجي التونسي _ كوستا دل سول الموزمبيقي" وتأهل لدور نصف النهائي عقب صدارته للمجموعة ليضرب موعداً مع فريق تي بي مازيمبي الذي قهره الأبيض في مجموع المباراتين بنتيجة 3_1 ليواجه الفارس الأبيض الرجاء البيضاوي المغربي في النهائي ويفوز بالبطولة بهدف تامر عبد الحميد في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة ليتوج أبناء ميت عقبة باللقب الخامس في تاريخ مشاركات الأبيض في مسابقة دوري أبطال أفريقيا للأندية أبطال الدوري وجاءت نتائج الأبيض في ثمن النهائي كالتالى:-





- الزمالك ضد أسيك ميموسا الإيفواري في مصر.. 3-1





- أسيك ميموسا ضد الزمالك في كوت ديفوار.. 1-0





- الترجي التونسي ضد الزمالك في تونس.. 1-1





_ الزمالك ضد الترجي التونسي في مصر .. 1-0





_ كوستا دل سول الموزمبيقي ضد الزمالك في موزمبيق .. 2_0





- الزمالك ضد كوستا دل سول الموزمبيقي في مصر.. 3_0





3- ربع نهائي نسخة 2005 .. تأهل وخروج بمذاق محلي في نصف النهائي





شارك الزمالك في دور ربع النهائي لنسخة 2005 عن المجموعة الثانية التي ضمت فرق " أسيك ميموسا الإيفواري _ الترجي التونسي _ النجم الساحلي التونسي" حيث تأهل الأبيض بعد احتلاله المركز الثاني ليضرب موعداً مع الأهلي غريمه التقليدي في دور نصف النهائي ويفوز الأحمر برباعية مقابل هدف في مجموع المباراتين ويودع الفارس الأبيض منافسات البطولة وإليكم نتائج القلعة البيضاء في ثمن النهائي:-





-أسيك ميموسا الإيفواري ضد الزمالك في كوت ديفوار..1-1





- الزمالك ضد أسيك ميموسا في مصر.. 2-1





_ الزمالك ضد النجم الساحلي في مصر.. 1-1





- النجم الساحلي ضد الزمالك في تونس.. 2-1





- الزمالك ضد الترجي الرياضي التونسي في مصر.. 1-1





-الترجي الرياضي التونسي ضد الزمالك في تونس.. 1-2





4- دور ربع نهائي نسخة 2008.. تذيل المجموعة وخروج مهين





شارك الزمالك في دور ربع النهائي لنسخة دوري أبطال أفريقيا عن المجموعة الأولى التي ضمت فرق " الأهلي المصري- أسيك ميموسا الإيفواري- ديناموز هراري الزيمبابوي" وتذيل الأبيض المجموعة وودع البطولة وقتها بشكل مهين وهزائم ثقيلة وجاءت نتائج القلعة البيضاء في ثمن النهائي كالتالى:-





- الأهلي ضد الزمالك .. 2-1





-الزمالك ضد الأهلي..2-2





- الزمالك ضد ديناموز هراري الزيمبابوي في مصر.. 1-0





- ديناموز هراري الزيمبابوي ضد الزمالك في زيمبابوي.. 1-0





-الزمالك ضد أسيك ميموسا الإيفواري في مصر.. 0-0





- أسيك ميموسا الإيفواري ضد الزمالك في كوت ديفوار.. 3-0





5- ربع نهائي نسخة 2012 .. نكسة جديدة وخروج مكرر





كرر الزمالك مسلسل الخروج الأفريقي في دور ربع نهائي نسخة 2012 من بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث جاء الأبيض في المجموعة الثانية التي ضمت فرق " الأهلي المصري_ بيريكوم تشيلسي الغاني_ تي بي مازيمبي الكونغولي" واحتل الفارس الأبيض ذيل المجموعة ليودع البطولة بنتائج مخيبة للآمال البيضاء وإليكم نتائج الأبيض في دور ثمن النهائي:-





-بيريكوم تشيلسي الغاني ضد الزمالك في غانا.. 3-2





- الزمالك ضد بيريكوم تشيلسي الغاني في مصر.. 1-1





-الأهلي ضد الزمالك..1-0





-الزمالك ضد الأهلي.. 1-1





-تي بي مازيمبي الكونغولي ضد الزمالك في الكونغو.. 2_0





- الزمالك ضد تي بي مازيمبي الكونغولي في مصر.. 1-2





6- كلاكيت ثالث مرة خروج جديد في ربع نهائي نسخة 2013





وشهد دور ربع نهائي من نسخة دوري أبطال أفريقيا عام 2013 خروج جديد للفارس الأبيض من ثمن النهائي حيث احتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة التي ضمت فرق " الأهلي المصري_ ليوباردز مدغشقر _ أورلاندو باريرتس الجنوب أفريقي" وجاء نتائج الأبيض في هذا الدور كالتالى:-





- الأهلي ضد الزمالك.. 1-1





- الزمالك ضد الأهلي.. 2-4





- ليوباردز ضد الزمالك في مدغشقر .. 1-0





- الزمالك ضد ليوباردز في مصر.. 4_1





- أورلاندو باريرتس ضد الزمالك في جنوب إفريقيا .. 4-1





- الزمالك ضد أورلاندو باريرتس في مصر.. 2-1