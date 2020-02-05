Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ دمياط: السيسي تابع بنفسه عودة الصيادين المحتجزين في اليمن

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:22 م
Advertisements
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
داليا الحسين
Advertisements
قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن المحافظة استقبلت الصيادين العائدين من اليمن أمس وسط فرحة كبيرة من الأهالي، مقدمة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والأجهزة المعنية على إعادتهم سالمين.

وأضافت "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن ديوان المحافظة وأهالي الصيادين العائدين من اليمن احتفلوا برجوعهم إلى أرض الوطن، لافتة إلى أن الرئيس عبد المفتاح السيسي كان يتابع بنفسه تطورات الموقف.

وتابعت: "الأهالي تفاجئوا بعودة أولادهم، خاصة أن المحافظة أرسلت أتوبيسات لنقلهم إلى ديوان المحافظة ولم يكونوا يعرفوا السبب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر دمياط الصيادين العائدين من اليمن الصيادين العائدين اخبار

أخبار تهمك

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 5 ساعات

Successful | اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 للفصل الدراسي الأول بمحافظه الدقهليه برقم الجلوس بالاسم | نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الـDakahlia عندنا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

Your result | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 بالاسم ورقم الجلوس التيرم الاول عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 المنيا من HERE

منذ 34 دقيقة

القيعي ينهي صفقة جديدة للأهلي

منذ ساعة و نصف

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ ساعتين

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 6 ساعات

لينك Fire.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الدقهلية التيرم الأول بالاسم ورقم الجلوس.. استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الأول بالدقهلية Dakahlia من هنا

منذ 43 دقيقة

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020.. مشاهدة قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال بث مباشر CAF Champions League

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

منذ حوالي 4 ساعات

أخيرا.. ظهرت رسميا نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظة الدقهلية | ابحث في هذا الرابط بالاسم ورقم الجلوس للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية التيرم الأول 2019/2020 nOW

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020| الصفقة الكبرى على أعتاب سانتياجو برنابيو وحلم زيدان المستحيل يقترب من ارتداء قميص الملكي

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ يوم

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| يلا شوت الزمالك وحرس الحدود ON sport| كورة لايف رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 4 ساعات

لينك طلقة للحصول على نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه التيرم الأول بالاسم ورقم الجلوس | استعلم عن نتيجة الصف الشهادة الاعدادية من here

منذ حوالي 4 ساعات

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

تشييع سادس جنازة ضحايا حادث الاستثمار بدمياط (صور)

"اللهم ردهم لنا سالمين" لافتات بشوارع الغردقة للصيادين المفقودين

محافظ دمياط: الدولة بذلت مجهودًا جبارًا لإعادة الصيادين المحتجزين باليمن

محافظ دمياط تشكر السيسي على عودة الصيادين المحتجزين باليمن

صياد عائد من اليمن: ميلشيا الحوثي حققت معنا 4 مرات

"خرجوا للرزق فسقطوا بيد الحوثيين".. كواليس إعادة الصيادين المحتجزين في اليمن

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

لينك Fire.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الدقهلية التيرم الأول بالاسم ورقم الجلوس.. استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الأول بالدقهلية Dakahlia من هنا

10:39 م

Your result | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 بالاسم ورقم الجلوس التيرم الاول عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 المنيا من HERE

10:48 م

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status