محافظ دمياط: السيسي تابع بنفسه عودة الصيادين المحتجزين في اليمن

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن المحافظة استقبلت الصيادين العائدين من اليمن أمس وسط فرحة كبيرة من الأهالي، مقدمة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والأجهزة المعنية على إعادتهم سالمين.



وأضافت "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن ديوان المحافظة وأهالي الصيادين العائدين من اليمن احتفلوا برجوعهم إلى أرض الوطن، لافتة إلى أن الرئيس عبد المفتاح السيسي كان يتابع بنفسه تطورات الموقف.



وتابعت: "الأهالي تفاجئوا بعودة أولادهم، خاصة أن المحافظة أرسلت أتوبيسات لنقلهم إلى ديوان المحافظة ولم يكونوا يعرفوا السبب".

