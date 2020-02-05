ترتيب الدوري السعودي للمحترفين عقب انتهاء مباريات اليوم 5-2-2020





بدأت اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2020، مزافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بثلاث لقاءات مثيرة.



ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير جدول ترتيب الدوري السعودي تقب انتهاء مباريات اليوم الأربعاء:-



العدالة ضد ضمك:-



خيم التعادل الإيجابي على مواجهة ضمك والعدالة، بهدف لمثلة، في المباراة التي جمعت بينهم، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وأحرز إبراهيم الشنيحي هدف ضمك، عند الدقيقة 49، فيما أدرك تشارلز أندريا هدف التعدل عند الدقيقة 78.



الاتحاد ضد التعاون:-



حقق الفريق الأول للكرة بنادي الاتحاد، فوزًا ثمينا على مضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



وافتح سعود عبد الحميد أهداف اللقاء لصالح الاتحاد بتمريرة حاسمة استقرت في شباك التعاون عند الدقيقة 28.



وأحرز برونو أوفيني الهدف الثاني للاتحاد من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى التعاون عند الدقيقة 31.



وسجل هيلدون هدف التعاون الوحيد عند الدقيقة 44، ليعلن الحكم انتهاء اللقاء بفوز الاتحاد على التعاون بهدفين مقابل هدف.



وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 19 نقطة، في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد التعاون عند 27 نقطة، في المركز الرابع.



ويعد هذا الانتصار هو الفوز الخامس للاتحاد في الدوري السعودي هذا الموسم، حيث لم يحقق العميد الفوز منذ 24 نوفمبر الماضي، عندما فاز على الاتفاق بهدفين مقابل هدف، في الجولة العاشرة من دوري المحترفين.



الهلال ضد الرائد:-



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا ثمينا على نظيره الرائد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



وافتتح البرازيلي كارلوس ادواردو أهداف المباراة بعدما استغل تمريرة حاسمة من زميله ياسر الشهراني، ليضعها في شباك الرائد عند الدقيقة السابعة.



وأحرز الفرنسي جوميز الهدف الثاني للهلال من ركلة جزاء عند الدقيقة 42.



وحصل الهلال على ركلة جزاء ثانية عند الدقيقة 45+5 إلا أن مهاجمه جوميز أضاعها.



وسجل المغربي محمد فوزير هدف تقليص الفارق لصالح الرائد من ركلة جزاء ليضعها في شباك الهلال عند الدقيقة 89.



وحصل الهلال على ركلة جزاء، أحرزها حارسه عبدالله المعيوف عند الدقيقة 90+6، ليعلن الحكم انتهاء اللقاء بفوز الهلال على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الدوري السعودي فيما تجمد رصيد الرائد عند 27 نقطة ليبقى في المركز السادس مؤقتاً.





وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:-



1-الهلال برصيد 38 نقطة



2- النصر برصيد 34 نقطة



3- الأهلي برصيد 30 نقطة



4- التعاون برصيد 27نقطة



5- الوحدة برصيد 27 نقطة



6-الرائد برصيد 27 نقطة



7- الشباب برصيد 25 نقطة



8- الفيصلي برصيد 24 نقطة



9- أبها برصيد 23 نقطة



10- الفيحاء برصيد 21 نقطة



11- الاتفاق برصيد 20 نقطة



12- الاتحاد برصيد 19 نقطة



13- الحزم برصيد 16 نقطة



14- العدالة برصيد 12 نقاط



15- ضمك برصيد 11 نقاط



16- الفتح برصيد 10 نقاط