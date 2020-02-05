Advertisements
Advertisements
Advertisements

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول تعليق من صن داونز على مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:04 م
Advertisements
الأهلي ضد صن داونز
الأهلي ضد صن داونز
محمد جمال
Advertisements
تحدث خالد علي المنسق العام لفريق صن داونز الجنوب إفريقي عن مواجهة النادي الأهلي بدور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والذى كان ممثلًا عن الفريق فى القرعة التى أقيمت بأحد فنادق القاهرة اليوم.

وقال خالد علي فى تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" :" جميع الفرق التى صعدت لدور ال 8 من البطولة الإفريقية هذا العام قوية للغاية وكنا نعلم فى صن داونز إننا سنواجه فريق قوي لأن بالطبع مواجهة أي من الأهلي أو الزمالك أو الوداد البيضاوي المغربي ستكون مواجهة صعبة، لذلك كنا نتحدث حول كيفية مواجهة أى فريق منهم وكيف نستعد جيدًا ".

وأضاف :" النادي الأهلي فريق قوي وله تاريخه وبالطبع الجميع يتحدث حول ثأر الأهلي من صن داونز بعد نتيجة العام الماضي والفوز بخماسية، أنا كمشجع للنادي الأهلي كنت اتمني مواجهة صن داونز ولكن كفرد أعمل فى الفريق كنت لا أتمني مواجهة الأهلي ".

وتابع :" مستر بيتسو موسيماني المدير الفنى لفريق صن داونز دائمًا ما يحترم كل الفرق ويعمل لها حساب وذلك أحترام وليس خوف، فريق صن داونز قوي وعلى الأهلي إحترامه ودائمًا ما أقول أن الفرق مثل صن داونز ومازيمبي الكونغولي على فرق شمال إفريقيا إحترامها بشكل كبير بسبب قوتهم ودائمًا ما نراهم فى الأدوار الإقصائية من البطولة ومرشحين للقب ".

وأردف قائلاً :" صن داونز مثل ما هو الموسم الماضي بل تم إضافة عناصر مميزة، الفريق منذ ثلاث سنوات وهو ينعم بالإستقرار الإدارى والفنى، والجهاز الفنى بقيادة موسيمانى والجهاز التقني مثل ما هو واللاعبين مثل ما هم، لذلك مواجهة الأهلي وصن داونز ستكون مميزة".

وعن أداء الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر، قال :" الأهلي حقق العلامة الكاملة ببطولة الدوري المصري حتى الان، ولكن الدوري المصري ليس مقياس كما نري الأهلي مختلف فى دوري الأبطال، ولكن الاهلي مع فايلر يسير بشكل أفضل ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

صن داونز الأهلي ضد صن داونز الأهلي

أخبار تهمك

القيعي ينهي صفقة جديدة للأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020.. مشاهدة قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال بث مباشر CAF Champions League

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

منذ حوالي 4 ساعات

لينك Fire.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الدقهلية التيرم الأول بالاسم ورقم الجلوس.. استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الأول بالدقهلية Dakahlia من هنا

منذ 43 دقيقة

أخيرا.. ظهرت رسميا نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظة الدقهلية | ابحث في هذا الرابط بالاسم ورقم الجلوس للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية التيرم الأول 2019/2020 nOW

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| يلا شوت الزمالك وحرس الحدود ON sport| كورة لايف رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 4 ساعات

Successful | اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 للفصل الدراسي الأول بمحافظه الدقهليه برقم الجلوس بالاسم | نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الـDakahlia عندنا

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020| الصفقة الكبرى على أعتاب سانتياجو برنابيو وحلم زيدان المستحيل يقترب من ارتداء قميص الملكي

منذ أقل من ساعة

لينك طلقة للحصول على نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه التيرم الأول بالاسم ورقم الجلوس | استعلم عن نتيجة الصف الشهادة الاعدادية من here

منذ حوالي 4 ساعات

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ ساعتين

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 6 ساعات

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ ساعة و نصف

Your result | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 بالاسم ورقم الجلوس التيرم الاول عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 المنيا من HERE

منذ 34 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ يوم

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مدرب صن داونز يفاجئ الأهلي بتصريح مثير

صن داونز يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال

تعليق ناري من مدرب صن دوانز عن موقعة الأهلي

مارتن لاسارتي يجهز الأهلي نفسيا لصن داونز

موسيماني: صن داونز لا يملك تاريخا مثل الأهلي.. ونفكر من الآن في نصف النهائي

تايم سبورت تتعاقد مع قاهر الأهلي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

لينك Fire.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الدقهلية التيرم الأول بالاسم ورقم الجلوس.. استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الأول بالدقهلية Dakahlia من هنا

10:39 م

Your result | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 بالاسم ورقم الجلوس التيرم الاول عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 المنيا من HERE

10:48 م

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status