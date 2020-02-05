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رئيس "ملتقى الحوار": الوضع الصحي في مصر مطمئن بنسبة 70%

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:08 م
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سعيد عبد الحافظ
سعيد عبد الحافظ
كساب أحمد
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قال سعيد عبد الحافظ، رئيس منتدى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن الدولة تدخلت بشكل إيجابي في العديد من القطاعات خاصة القطاع الصحي وقامت بإعداد 7 حملات صحية مثل حملة مكافحة فيروس سي، التي أشادت بها منظمة الصحة العالمية، خلاف حملة نور الحياة لعلاج التقزم والأنيميا لطلاب المدارس وحملة مكافحة أورام الثدي.

وتابع "عبد الحافظ"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الثلاثاء، أن الوضع الصحي في مصر مطمئن بنسبة 70% ومعظم المشكلات الصحية التي في حاجة لحل في حاجة إلى ميزانيات ضخمة.

وشدد على ضرورة تقديم الشكر لمقدم الخدمة لكي يقدم المزيد من الخدمات، مشيرًا إلى أن هذه الحملات وصلت للمواطن البسيط وبشكل مجاني.
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الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية منتدى الحوار للتنمية القطاع الصحي

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