"القباج" تشارك في تكريم أبطال ذوي الإعاقة و50 سيدة مؤثرة

شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، في تكريم عدد من الموهوبين والنابغين من ذوي الإعاقة في قمة مصر للأفضل التي تُقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.



وكرمت "القباج" ثلاثة أبطال من المتميزين رياضيًا، وهم رحمة خالد، بطلة من أبطال السباحة، وكرة السلة والتنس، بالإضافة إلى عملها مذيعة في قناة DMC، كما تم تكريم البطلة رحاب أحمد رمضان، التي تشارك حاليًا مع منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي في بطولة كأس العالم المقام في نيجيريا، والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، بالإضافة إلى أنها حاصلة على وسام الجمهورية في الرياضة من الطبقة الأولى من الرئيس عبدالفتاح السيسي.



كما كرمت القباج أيضًا محمد كرم، بطل العالم في العديد من الرياضات، والحاصل على حوالي ١٩٠ميدالية منهم ٧ ميداليات دولية، ووجه رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان، عندما غطس مرة في شرم الشيخ على عمق ٧ أمتار، ومرة في الغردقة على عمق ١٢ مترًا.



شاركت القباج في تكريم أبرز 50 سيدة تأثيرا في مؤسسات الأعمال لعام 2019، معربة عن سعادتها بفعالية تكريمهن، مشيرة إلى أن هذا التكريم يأتي للعام الخامس على التوالي، وهو ما يعني وجود ٢٥٠ سيدة ناجحة ومؤثرة في المجتمع.