محمود عبدالمغني يهنئ زوجته بعيد ميلادها.. وحجابها يشعل السوشيال ميديا

حرص الفنان محمود عبد المغني على تهنئة زوجته بعيد ميلادها بكلمات مؤثرة كتبها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر محمود عبد المغني صورة تجمعه بزوجته والتي ظهرت من خلالها بالحجاب، الأمر الذي لفت انتباه متابعيه وأشادوا بجمالها.



وعلق عبد المغني قائلًا: كل سنة وأنتي أحلى وأجمل حب في ‏حياتي، عارف إن عيد ميلادك كان إمبارح بس عديهالي مش هتفرق يوم يعني.



من جانب آخر، يشارك محمود عبد المغني، في بطولة مسلسل "بنت القبائل، الذي بدأ عرضه مؤخرًا‎، وهو مسلسل من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات ‏الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات ‏والجذور التى يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن‎.‎



المسلسل من بطولة عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع، ومحمد رياض، ومحمود عبد المغني، منه فضالي، مدحت تيخا، أشرف عبد ‏الغفور وآخرين، سيناريو وحوار شاذلي فرح وإخراج حسني صالح‎.‎