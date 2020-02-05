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روبي تغازل جمهورها بإطلالة مثيرة من أمام الأهرامات

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:29 م
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روبي
روبي
سيدة صادق
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نشرت الفنانة روبي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور لها من أمام أهرامات الجيزة وأبو الهول.

وكانت روبي ترتدي في إحدى الصور فستان أبيض قصير وبوت اوف وايت واعتمدت علي مكياج يظهر ملامحها المصرية الأصيلة وتسريحة شعر تظهر انطلاقتها ونعومتها وتبرز أنوثتها، وتجلس في تمايل بشكل يظهر الصورة فيها شيئ من الإغراء والرقة والدلع ويظهر في خلفية الصورة هرم واحد من الأهرامات وأبو الهول، في حين ظهرت في الصورة الأخري ترتدي فستان أخضر وشوز مفتوحة تجلس علي صخرة ويظهر خلفها الثلاث أهرامات.

جائت تعليقات الجمهور فيها شيء من الانبهار بجمال ملامحها من ناحية والإعجاب بأنوثتها من ناحية أخري، حيث علقو قائلين "أجمل إمرأة مصرية جمال فرعوني، لما كنتي كراش العالم العربي، روبي مش هتعملي حاجه قريب، كنتي كراش المراهقة وما زلتي كراش الثلاثينات، في حين علقت الفنانة مني ذكي علي الصورة قائلة "خطيرة"

يذكر أن روبي ممثلة ومغنية مصرية، صورت أول أغانيها "أنت عارف ليه" على طريقة الفيديو كليب عام 2003 من إخراج شريف صبري وهو الكليب الذي أثار جدل كبير للجرأة الموجودة فيه.
روبي تغازل جمهورها بإطلالة مثيرة من أمام الأهرامات
روبي تغازل جمهورها بإطلالة مثيرة من أمام الأهرامات
روبي تغازل جمهورها بإطلالة مثيرة من أمام الأهرامات
روبي تغازل جمهورها بإطلالة مثيرة من أمام الأهرامات
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