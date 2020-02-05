فيروس "كورونا".. التطورات الأخيرة التي وصل لها العالم بسبب هذا المرض





تسبب فيروس "كورونا" الجديد، الذي ظهر في الصين، في إصابة أكثر من 24500 شخص حول العالم، فيما أعلنت بكين في وقت سابق، عن 65 حالة وفاة جديدة.





وفي نظرة على الحالات المؤكدة حتى صباح يوم أمس الثلاثاء بالصين، أعلنت بكين أن مجمل الوفيات وصل إلى 490 حالة، و24324 حالة أخرى تم التأكد من إصابتها بالفيروس في البر الرئيسي.





وبالإضافة إلى ذلك، يوجد 17 حالة في هونج كونج (من بينهم حالة وفاة واحدة)، و10 حالات أخرى في منطقة ماكاو، لكن معظم الوفيات كانت في مقاطعة هوبي وسط الصين؛ حيث تم اكتشاف المرض في ديسمبر الماضي.





*وفيما يلي عدد الحالات المكتشفة حتى صباح اليوم في بقية أنحاء العالم:

- كندا: 4

- الهند: 3

- الفلبين: 3، بينهم حالة توفيت.

- تايلاند: 25. - اليابان: 33. - سنغافورة: 24. - كوريا الجنوبية: 18 - المانيا: 12

- روسيا: 2

- ايطاليا: 2

- بريطانيا: 2

- الولايات المتحدة: 11 - تايوان: 11 - ماليزيا: 10 - فيتنام: 10 - استراليا: 13 - فرنسا: 6 - الإمارات العربية المتحدة: 5

- بلجيكا: 1

- نيبال: 1

- سريلانكا: 1

- السويد: 1

- اسبانيا: 1

-كمبوديا: 1

- فنلندا: 1





*وفيما يلي آخر التطورات لمواجهة فيروس "كورونا":

-وضعت السلطات الآلاف من الركاب وأفراد الطاقم على متن سفينتين سياحيتين بالمياه الآسيوية في الحجر الصحي، اليوم.





-ذكر التلفزيون الصيني أن فريق بحث بجامعة تشيجيانغ الصينية، وجد دواء فعالا لعلاج المصابين بفيروس كورونا الجديد.





-أعلنت تايوان حظر دخول سكان بر الصين الرئيسي اعتبارا من يوم الخميس.



-وقال العالم الرئيسي الذي يقود أبحاث بريطانيا للوصول للقاح فيروس كورونا، إن فريقه حقق "طفرة كبيرة" في الوصول لعقار مضاد للفيروس الجديد.



-وأعلنت الباحثة الرئيسية في حملة الصين لمحاربة فيروس كورونا الجديد، لي لانجوان، أن فريق البحث الذي تقودها، أحرز "تقدما كبيرا" في الوصول لعلاج فعال لفيروس كورونا الجديد، الثلاثاء ، حسبما ذكرت صحيفة تشيجيانغ الصينية اليومية.



-وقال رئيس قسم الأمراض المناعية في جامعة إمبريال كوليج في لندن البروفيسور روبن شاتوك: إنه توصل الآن لمرحلة البدء باختبار اللقاح على الحيوانات، مع احتمال البدء بالاختبارات على البشر الصيف المقبل.





-ارتفعت أسعار النفط، في وقت سابق من اليوم، بفضل أنباء عن دراسة أوبك وحلفائها تخفيضات إنتاج أكبر لمواجهة تراجع محتمل للطلب العالمي على النفط نتيجة الانتشار السريع لكورونا.



-أعلنت مجموعة "إيرباص" للطيران، اليوم، أن خط تجميع طائرات إيرباص "إيه 320" في تيانجين بالقرب من بكين، قد أغلق لفترة غير محددة بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا.



-أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أن المنظمة سترسل كمامات وقفازات وأقنعة تنفس ونحو 18 ألف سترة واقية من مخازنها، لنحو 24 دولة تحتاج إلى الدعم.



