Advertisements
Advertisements
Advertisements

فيروس "كورونا".. التطورات الأخيرة التي وصل لها العالم بسبب هذا المرض

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

تسبب فيروس "كورونا" الجديد، الذي ظهر في الصين، في إصابة أكثر من 24500 شخص حول العالم، فيما أعلنت بكين في وقت سابق، عن 65 حالة وفاة جديدة.

وفي  نظرة على الحالات المؤكدة حتى صباح يوم أمس الثلاثاء بالصين، أعلنت بكين أن مجمل الوفيات وصل إلى 490 حالة، و24324 حالة أخرى تم التأكد من إصابتها بالفيروس في البر الرئيسي.

وبالإضافة إلى ذلك، يوجد 17 حالة في هونج كونج (من بينهم حالة وفاة واحدة)، و10 حالات أخرى  في منطقة ماكاو، لكن معظم الوفيات كانت في مقاطعة هوبي وسط الصين؛ حيث تم اكتشاف المرض في ديسمبر الماضي.

*وفيما يلي عدد الحالات المكتشفة حتى صباح اليوم في بقية أنحاء العالم:
- كندا: 4
- الهند: 3
- الفلبين: 3، بينهم حالة توفيت.
- تايلاند: 25.
- اليابان: 33.
- سنغافورة: 24.
- كوريا الجنوبية: 18
- المانيا: 12
- روسيا: 2
- ايطاليا: 2
- بريطانيا: 2
- الولايات المتحدة: 11
- تايوان: 11
- ماليزيا: 10
- فيتنام: 10
- استراليا: 13
- فرنسا: 6
- الإمارات العربية المتحدة: 5
- بلجيكا: 1
- نيبال: 1
- سريلانكا: 1
- السويد: 1
- اسبانيا: 1
-كمبوديا: 1
- فنلندا: 1

*وفيما يلي آخر التطورات لمواجهة فيروس "كورونا": 
-وضعت السلطات الآلاف من الركاب وأفراد الطاقم على متن سفينتين سياحيتين بالمياه الآسيوية في الحجر الصحي، اليوم.

-ذكر التلفزيون الصيني أن فريق بحث بجامعة تشيجيانغ الصينية، وجد دواء فعالا لعلاج المصابين بفيروس كورونا الجديد.

-أعلنت تايوان حظر دخول سكان بر الصين الرئيسي اعتبارا من يوم الخميس.

-وقال العالم الرئيسي الذي يقود أبحاث بريطانيا للوصول للقاح فيروس كورونا، إن فريقه حقق "طفرة كبيرة" في الوصول لعقار مضاد للفيروس الجديد.

-وأعلنت الباحثة الرئيسية في حملة الصين لمحاربة فيروس كورونا الجديد، لي لانجوان، أن فريق البحث الذي تقودها، أحرز "تقدما كبيرا" في الوصول لعلاج فعال لفيروس كورونا الجديد، الثلاثاء ، حسبما ذكرت صحيفة تشيجيانغ الصينية اليومية.

-وقال رئيس قسم الأمراض المناعية في جامعة إمبريال كوليج في لندن البروفيسور روبن شاتوك: إنه توصل الآن لمرحلة البدء باختبار اللقاح على الحيوانات، مع احتمال البدء بالاختبارات على البشر الصيف المقبل.

-ارتفعت أسعار النفط، في وقت سابق من اليوم، بفضل أنباء عن دراسة أوبك وحلفائها تخفيضات إنتاج أكبر لمواجهة تراجع محتمل للطلب العالمي على النفط نتيجة الانتشار السريع لكورونا.

-أعلنت مجموعة "إيرباص" للطيران، اليوم، أن خط تجميع طائرات إيرباص "إيه 320" في تيانجين بالقرب من بكين، قد أغلق لفترة غير محددة بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا.

-أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أن المنظمة سترسل كمامات وقفازات وأقنعة تنفس ونحو 18 ألف سترة واقية من مخازنها، لنحو 24 دولة تحتاج إلى الدعم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس اﻟﻌﺎﻟﻢ

أخبار تهمك

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. 3 أندية من المحتمل أن ينضم لهم ميسي حال رحيله عن برشلونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| يلا شوت الزمالك وحرس الحدود ON sport| كورة لايف رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 3 ساعات

لينك طلقة للحصول على نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه التيرم الأول بالاسم ورقم الجلوس | استعلم عن نتيجة الصف الشهادة الاعدادية من here

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بث حي.. مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم بتاريخ 2020/02/05 الدوري المصري

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020.. مشاهدة قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال بث مباشر CAF Champions League

منذ حوالي 3 ساعات

Successful | اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 للفصل الدراسي الأول بمحافظه الدقهليه برقم الجلوس بالاسم | نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الـDakahlia عندنا

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ يوم

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ 8 دقائق

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 4 ساعات

أخيرا.. ظهرت رسميا نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظة الدقهلية | ابحث في هذا الرابط بالاسم ورقم الجلوس للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية التيرم الأول 2019/2020 nOW

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

منذ ساعتين و 23 دقيقة

Write رقم جلوسك هنا .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya | استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 5 ساعات

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ 41 دقيقة

أسهل طريقة للحصول على نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول 2020 بالاسم ورقم الجلوس | ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية للدقهلية هنا بعد اعتمادها من محافظ Dakahlia |

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تايوان تدعو الصين لتبادل معلومات "صحيحة" عن فيروس كورونا

الصين: يجب أن يكون دور تايوان في الهيئات الدولية وفق مبدأ "صين واحدة"

بكين تعلّق الرحلات الجماعية من وإلى الصين بسبب فيروس "كورونا"

حظر الحركة وتأجيل المدارس.. هكذا واجهت الصين فيروس كورونا

ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بالصين إلى 414 شخصا

تايون تدعو الصين بـ"الحقيرة" بشأن استبعادها من منظمة الصحة العالمية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:19 م

أسهل طريقة للحصول على نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول 2020 بالاسم ورقم الجلوس | ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية للدقهلية هنا بعد اعتمادها من محافظ Dakahlia |

07:05 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

06:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status