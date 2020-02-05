الدوري السعودي| الهلال يعزز صدارته بثلاثية في مرمى الرائد







حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا ثمينا على نظيره الرائد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



وشهدت المباراة اثارةً كبيرة في احداثها بعدما احتسب الحكم 5 ركلات جزاء 3 منها للهلال وركلتي جزاء للرائد، حيث كان بطلها حارس الهلال عبدالله المعيوف الذي تصدى لركلة جزاء حاسمة للرائد عند الدقيقة 89 وتمكن من تسجيل الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 90+6.



وافتتح البرازيلي كارلوس ادواردو أهداف المباراة بعدما استغل تمريرة حاسمة من زميله ياسر الشهراني، ليضعها في شباك الرائد عند الدقيقة السابعة.



وأحرز الفرنسي جوميز الهدف الثاني للهلال من ركلة جزاء عند الدقيقة 42.



وحصل الهلال على ركلة جزاء ثانية عند الدقيقة 45+5 إلا أن مهاجمه جوميز أضاعها.



وسجل المغربي محمد فوزير هدف تقليص الفارق لصالح الرائد من ركلة جزاء ليضعها في شباك الهلال عند الدقيقة 89.



وحصل الهلال على ركلة جزاء، أحرزها حارسه عبدالله المعيوف عند الدقيقة 90+6، ليعلن الحكم انتهاء اللقاء بفوز الهلال على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الدوري السعودي فيما تجمد رصيد الرائد عند 27 نقطة ليبقى في المركز السادس مؤقتاً.

