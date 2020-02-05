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الأهلي يدرس نقل موقعة صن داونز إلى برج العرب ويطلب 50 ألف متفرج

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:43 م
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الأهلي ضد صن داونز
الأهلي ضد صن داونز
عمر محمد
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يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب نقل مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا من ستاد السلام إلى برج العرب بالإسكندرية.

وأوقعت القرعة النادي الأهلي في مواجهة ثأرية مع صن داونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع صن دوانز، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد أيام 28 أو 29 فبراير من الشهر الجاري.

وعلم "الفجر الرياضي" أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يجهز خطاباً للجهات الأمنية يطلب فيه حضور 50 ألف مشجع لمواجهة الفريق الأحمر أمام صن داونز.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء عن ترحيب النادي بنقل المباراة، قائلاً:" لا مانع من نقل المباراة إلي برج العرب بالإسكندرية بدلاً من السلام ولكن بشرط موافقة الأمن على زيادة عدد الجماهير وإقامة المباراة بحضور 50 ألف مشجع".

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الكلمات المفتاحية

صن داونز برج العرب الأهلي ضد صن داونز الأهلي

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