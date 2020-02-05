الزمالك يسقط حرس الحدود بثنائية في الدوري المصري

حقق الزمالك الفوز على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحازم إمام في خط الدفاع وطارق حامد وأحمد سيد “زيزو” ويوسف إبراهيم “أوباما” وإسلام جابر ومحمد أوناجم في خط الوسط وأشرف بن شرقي في خط الهجوم .

وبدأ الحرس مباغتا وحصل على ركلة حرة بعدها ركنية أولى على يمين مرمى الزمالك مرت عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكنها لم تشكل خطورة وتحولت إلى ركلة مرمى .

ويسيطر الزمالك على مجريات اللعب بوسط الملعب بعدها في محاولة لفتح ثغرة بدفاع الحرس ومن هجمة منظمة يتعرض بن شرقي للإعاقة داخل المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك .

ويتصدى محمود علاء للكرة يودعها أرضية على يسار الحارس معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة .

الهدف فتح المباراة هجوميا مبكرا وحاول الحرس الرد بهجمات خاطفة وحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة وتم تسديدها مباشرة لكن بدون خطورة على مرمى أبوجبل .

بعدها يحصل الحرس على ركنية على يسار مرمى الزمالك نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة فشل لاعبي الحرس في الاستفادة منها بشكل جيد لتنتهي بدون خطورة في الدقيقة 15 من عمر المباراة .

وينظم الزمالك صفوفه في وسط الملعب ويحاول شن هجمة وكرة بينية لأشرف بنشرقي لكنه كان في موقف تسلل بعدها يحصل الفريق على ركلة حرة على حدود المنطقة نفذها محمد أوناجم بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سريع قبل أن تشكل خطورة في الدقيقة 20 من عمر المباراة .

ويهدأ اللعب في وسط الملعب نسبيا وسط تمريرات من لاعبي الزمالك في وسط الملعب فيما حاول الحرس شن هجمة خاطفة وسط تمركز غير جيد من لاعبي الدفاع بالزمالك لينفرد محمد عبداللطيف جريندو بالمرمى ويسددها قوية ارتدت من القائم الأيسر للحارس محمد أبو جبل في الدقيقة 25 من عمر المباراة .

وخطف لاعبو الزمالك الكرة سريعا بوسط الملعب وتصل الكرة لطارق حامد الذي حولها بينية لبن شرقي الذي توغل بالمنطقة من الجانب الأيمن ويرسلها عرضية متقنة لزيزو الذي لعبها رأسية في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدفين دون رد في الدقيقة 26 من عمر المباراة .

بعد الهدف تدنو السيطرة تماما للاعبي الزمالك في وسط الملعب ويتناول اللاعبون الكرة بجانبي الملعب على أمل فتح ثغرة بدفاعات الحرس .

ويحصل الزمالك على ركلة ركنية على يمين مرمى حرس الحدود نفذت على تمريرات قصيرة لكنها لم تشكل خطورة لتنتهي إلى ركلة مرمى لصالح الحرس في الدقيقة 31 من عمر المباراة .

ويحاول لاعبو الحرس تنظيم صفوفهم دفاعيا وبداية هجمات من وسط الملعب ويحصل الحرس على ركلة ركنية على يمين مرمى الزمالك، نفذها مصطفى مارسيلو بعرضية داخل منطقة الجزاء أبعدها محمود علاء في الوقت المناسب قبل رأسية مهاجم الحرس في الدقيقة 35 من عمر المباراة .

ويواصل الحرس محاولاته ويحصل على ركلة ركنية على يسار مرمى الزمالك، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سريع إلى ركلة ركنية جديدة تمر عرضية بدون خطورة على مرمى أبوجبل .

ويتوقف اللعب قليلا لعلاج أبوجبل بعدها يستأنف الحارس المباراة من جديد وسط الملعب ودون خطورة على كلا المرميين .

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء لحازم إمام نتيجة عرقلة للاعب حرس الحدود في وسط الملعب في الدقيقة 44 من عمر المباراة .

ومرت اللحظات الأخيرة دون خطورة لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد .

ومع بداية الشوط الثاني قام الحكم بطرد المدرب طارق العشري إلا أن الأخير رفض الخروج وأثار أزمة لعدة دقائق قبل أن يرضخ لقرار الحكم ويخرج من الملعب .

ودفع الحرس بتغييرين دفعة واحدة في محاولة تعديل النتيجة بنزول أحمد شرويدة ومحمد عبدالفتاح تاحا بدلا من مصطفى مارسيلو وعبداللطيف جريندو فيما حاول لاعبو الزمالك فرض سيطرتهم مبكرا على الشوط الثاني .

وانطلق اسلام جابر ليراوغ لاعبي حرس الحدود ويحاول يرسلها عرضية ليتصدى لها مدافع حرس الحدود ويحتسب الحكم ركنية للزمالك في الدقيقة 47 من عمر المباراة .

ويواصل الفريق محاولاته وكرة عرضية يسجلها الونش في الشباك لكن الحكم يحتسب الكرة تسلل في الدقيقة 48 من عمر المباراة .

ويتماسك فريق الحرس ويتنقل لاعبوه الكرة في وسط الملعب على أمل تنظيم الصفوف ومحاولات هجومية على الزمالك لكن دون خطورة على مرمى أبوجبل .

وشن الحرس هجمة بعرضية من الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء حاول شرويدة متابعتها داخل المرمى لكن أبوجبل يتصدى للكرة وتخرج إلى ركنية لصالح حرس الحدود في الدقيقة 53 من عمر المباراة تم تنفيذها عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع الزمالك بشكل سريع من على القائم الأول للمرمى إلى وسط الملعب.

ويحصل الحرس على ركلة حرة على حدود المنطقة تمر طولية في عمق منطقة الجزاء أبعدها الحارس أبوجبل في الوقت المناسب إلى ركلة ركنية قبل رأس المهاجم عبد الرحمن خالد جبنة في الدقيقة 54 من عمر المباراة .

وتستمر محاولات الحدود لكن بدون خطورة ومحاولة من جبنة لاعب الحرس من جانب الملعب لكنه فقد السيطرة على الكرة تحت الضغط الدفاعي القوي لتتحول الكرة بالنهاية إلى ركلة مرمى.

ويدفع الجهاز الفني للزمالك بأولى تغييراته بنزول عبدالله جمعة بدلا من إسلام جابر ليلعب جمعة في مركز الجناح في الدقيقة 60 من عمر المباراة .

ويحاول بن شرقي اختراق دفاعات الحرس داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين لكنه فقد السيطرة على الكرة لتتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى بعدها يحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة تمر عرضية بدون خطورة .

ويدفع الحرس بآخر أوراقه بنزول إبراهيما كونيه بدلا من جبنة في الدقيقة 64 من عمر المباراة ويحصل الزمالك على ركلة حرة يلعبها أوناجم بتمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرت بشكل خطير من أمام محمود علاء وتضيع فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة 65 من عمر المباراة .

وتستمر محاولات الزمالك ويحصل الفريق على ركلة حرة على حدود المنطقة بعد كرة مشتركة مع بن شرقي وبطاقة صفراء للاعب الحرس خالد سامي ويرد الحرس بعرضية من الجانب الأيمن لحرس الحدود داخل منطقة جزاء الزمالك يخرجها محمود علاء من أمام لاعب حرس الحدود الى خارج الملعب تصبح ركنية للحدود تمر بدون خطورة في الدقيقة 67 من عمر المباراة .

ويضيع هدف محقق للزمالك بعد إنفراد كامل من محمد أوناجم بمرمى الحارس لكنه سدد الكرة أرضية يتصدى لها الحارس أحمد السعدني في الدقيقة 68 من عمر المباراة .

ويحصل الزمالك على ركلة ركنية على يمين مرمى الحرس نفذها زيزو عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها مدافعي الحرس بشكل غريب لتتهيأ أمام محمود علاء الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة لكنها مرت أعلى العارضة في الدقيقة 71 من عمر المباراة .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة في وسط الملعب، نفذها أوناجم بتمريرة طولية في عمق منطقة الجزاء وصلت للحارس أحمد السعدني بعدها هجمة جديدة للزمالك وتصل الكرة انفراد من أوباما يهدرها بعد أن سدد الكرة أعلى مرمى الحرس إلى خارج الملعب ليضيع هدف ثالث في الدقيقة 76 من عمر المباراة .

وفي الدقيقة 78 يدفع الجهاز الفني بتغييرين دفعة واحدة بنزول محمد عنتر بدلا من محمد أوناجم وعمر السعيد بدلا من أحمد سيد “زيزو” لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في الوقت المتبقي من عمر المباراة .

وتدخل المباراة في دقائقها الأخيرة وسط محاولات من الحرس لتقليص الفارق ويحصل الفريق على ركلة حرة وبطاقة صفراء للونش بعد تدخل مع لاعب الحرس يسددها أحمد شرويدة مباشرة قوية تصدى لها الحارس محمد أبو جبل ببراعة في الدقيقة 83 من عمر المباراة .

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه عمر السعيد بعد كرة مشتركة مع لاعب الحرس في وسط الملعب بعدها يحصل الحدود على ركلة ركنية على يسار مرمى الزمالك نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء تصل لأنطوني لوكاسا الذي أطلق تسديدة قوية يشتتها الدفاع لركنية مرت بعدها بدون خطورة .

وفرصة هدف محقق ضائع للزمالك بعد إنفراد كامل من محمد عنتر بمرمى حرس الحدود ومراوغة للحارس لكنه أنهاه بتسديدة إلى جوار القائم الأيسر في الدقيقة 88 من عمر المباراة .

ويسدد بن شرقي كرة قوية تخرج أعلى العارضة وتزداد وتيرة اللعب في الدقائق الأخيرة ويحتسب الحكم 4 دقائق كوقت بدل ضائع وتستمر معها محاولات الحرس لتقليص الفارق لكن دون خطورة لينتهي الشوط الثاني بفوز الزمالك بهدفين دون رد .

وبهذا الفوز يرفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة بالمركز الثالث بجدول المسابقة بعد خوض 14 مباراة.