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أوبراين: الولايات المتحدة تسعى لإقامة علاقات جيدة مع روسيا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:32 م
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مستشار الرئيس الأمريكي - أوبراين
مستشار الرئيس الأمريكي - أوبراين
وكالات
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صرح مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي روبرت أوبراين، مساء اليوم الأربعاء، بأن "الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بإقامة علاقات جيدة مع روسيا"، لافتاً إلى أن "موسكو كانت حليفة بلاده في الحرب العالمية الثانية".

وقال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي: إننا "مهتمون بأن تكون علاقاتنا جيدة مع روسيا وسنتواصل مع الروس، ونريد أن نفعل كل ما في وسعنا لإقامة علاقات ممتازة مع روسيا".

واستذكر روبرت أوبراين، أنه وقبل 75 عاماً، تلاقت القوات الأمريكية والسوفياتية بالقرب من المدينة الألمانية تورغاو على نهر الإلبة بعد "معركة القرن، والتي يمكن اعتبارها المعركة الرئيسية في التاريخ".

كما أوضح أن "القوات الأمريكية صافحت قوات الجيش الأحمر عبر النهر؛ حيث حققنا مع الحليف الروسي نصرا منقطع النظير".

هذا وتشهد العلاقات الروسية الأمريكية توترًا منذ سنوات خلت، وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهتها واشنطن لموسكو، بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مرورًا بالخلافات التي نشبت حول أوكرانيا، إثر عودة القرم للوطن الأم روسيا، بالإضافة للأزمة السورية، وانسحاب واشنطن من اتفاقية الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى الموقعة مع موسكو عام 1987.

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الكلمات المفتاحية

مستشار الرئيس الأمريكي روسيا الولايات المتحدة أوبراين أمريكا

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