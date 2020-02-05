محمد سمير وزوجته إيمان أبو طالب يحتفلان بتوقيع كتابهما في معرض القاهرة للكتاب (صور)



يستعرض كتاب "صباح السعادة" مجموعة من أهم المقالات التى كتبها العميد محمد سمير على مدار ثلاث سنوات، أما الإعلامية إيمان أبو طالب فكتابها يتناول مجموعة من القضايا والملفات المجتمعية شديدة الأهمية وعلى رأسها قضايا الفقر والجهل والمرض والفتاوى الغريبة.



يذكر أن الكتابين شهدا مجموعة من الإهداءات المهمة في صفحاتهما الأولى بتوقيع مجموعة من السياسيين، والمفكرين، والكتاب، والشعراء والرياضيين، مثل د. عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق والشاعر هشام الجخ ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق الشاعر الكبير عمر بطيشة، ورئيس تحرير جريدة الشروق الأستاذ عماد الدين حسين، والكاتب الكبير عبد الرحيم كمال والكابتن أحمد حسن عميد لاعبى العالم والكاتب الكبير د. مدحت العدل، ورسام الكاريكاتير الكبير عمرو فهمى، والناقد الكبير هشام أبو سعدة والشاعر د. عصام خليفة وآخرين.





إضافة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة الأسبق الذى أهدى مقدمة رائعة لإبنته العزيزة ايمان ابوطالب كما ذكر فى المقدمة، والمفكر د. مصطفى حجازى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإستراتيجية السابق الذى أهدى مقدمة كتاب العميد محمد سمير .





يذكر أن الحضور كان قوياً فى حفل التوقيع ولم يتسع الوقت لكل أسئلة الحضور وقد وعد سمير وأبوطالب بعمل ندوات أخرى لمناقشة الكتابين بعد انتهاء معرض الكتاب.



وقد حضر الحفل عدد من الكتاب والمثقفين وعلى رأسهم حنان مفيد فوزي، والشاعر د. عصام خليفة وغيرهم من نجوم المجتمع.

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين أمس الثلاثاء؛ حفل توقيع كتاب العميد محمد سمير المتحدث العسكرى السابق "صباح السعادة"، وكتاب الإعلامية إيمان أبو طالب "ملفات مفتوحة"، حيث أقيم الحفل بقاعة البرنامج المهني بالمعرض.أبدى المؤلفين إعجابهما الشديد بتنظيم المعرض والإقبال الجماهيري الكبير على فعالياته؛ ووصفا "سمير، وأبو طالب" الجمهور الثقافي المصري بالأروع هذا العام.