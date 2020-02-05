تعرف على موعد حفلة كاظم الساهر بالرياض

يستعد الفنان كاظم الساهر، لأحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا "بالرياض" في السعودية يوم 12فبراير و13فبراير على مسرح"ابو بكر سالم".



ونشر كاظم، بوستر الحفلة، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على البوستر قائلًا:"في الرياض ١٢ فبراير ‏و في جدة ١٣ فبراير".



ولاق البوستر تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان العراقي، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"بالتوفيق غالينا" وأضاف آخر"يابخت السعودية والله بيك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"وأخيرًا راح نشوفك ياحلو".



ويذكر أن آخر أعمال كاظم الساهر، أغنية"صباح الخير ياهانم"، وهي من كلمات كريم العراقي، ومن الحان الموسيقار طلال، وطرحها على حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".