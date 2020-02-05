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"الوزراء" يكشف أخر مستجدات المصريين العائدين من ووهان (فيديو)

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:24 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أخر مستجدات المصريين العائدين من ووهان الصينية الموجودين في الحجر الصحي بمحافظة مرسى مطروح.

وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء إن المصريين تم نقلهم في أتوبيسات مجهزة من مطار العلمين إلى مكان المعسكر الطبي، حيث خضعوا للفحص الطبي للتأكد من عدم وجود أعراض مرض فيروس كورونا عليهم مثل ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أن عدد الأطقم الطبية الموجودة في الحجر الصحي يقترب من 200 شخص يضموا أطباء من كل التخصصات خاصة أن هناك 11 رضيعا؛ وبالتالي يحتاجون لمعاملة خاصة وأطباء يستطيعون التعامل مع أطفال حديثي الولادة".

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "تم توفير ألبان الأطفال بالإضافة إلى الرعاية الطبية وكل ما يحتاجه الطفل حديث الولادة"، كاشفًا أن هناك حالتين تعاني من ارتفاع درجات الحرارة داخل المعسكر الطبي؛ وتم إجراء الكشف عليهم واتضح أنه ارتفاع درجة حرارة طبيعي ولا علاقة له بفيروس كورونا، وعادت درجة الحرارة إلى الانخفاض مجددا.

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