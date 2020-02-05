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بوروسيا دورتموند يصدم جماهيره بسبب نجم الفريق

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:18 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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تلقت جماهير بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الأربعاء 5 فبراير صدمة قوية من الإدارة بسبب واحد من نجوم الفريق.

احتمالية رحيل سانشو عن بوروسيا دورتموند
وكشف مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند عن وجود احتمالية لرحيل الإنجليزي جادون سانشو نجم الفريق في نهاية الموسم الجاري.

تصريحات زورك عن رحيل سانشو عن الفريق
وقال مايكل زورك في تصريحات صحفية اليوم بشأن رحيل سانشو: "الحقيقة أنه لا يوجد نادِ تواصل معنا بشأن سانشو، لا أستطيع تأكيد بقاءه معنا في الموسم المقبل، ما يمكنني قوله هو أنه يشعر براحة شديدة معنا".

وأضاف: "إنه ظاهرة ويقدم أفضل مستوياته، ونادراً ما يغيب عن أرضية الملعب، كما أنه يؤدي واجبه الدفاعي ويساعد الفريق، فهو يعمل بجد، ويحظى بأكبر قدر من احترامي".

الأندية التي ترغب في ضم سانشو في الصيف
وأظهرت العديد من الأندية رغبة كبيرة في التعاقد مع سانشو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها نادي ريال مدريد ونادي مانشستر يونايتد ونادي مانشستر سيتي ونادي تشيلسي ونادي باريس سان جيرمان.

مشاركات جادون سانشو مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم
وقد شارك جادون سانشو في 28 مباراة حتى الآن مع نادي بوروسيا دورتموند لخلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 15 هدف وصنع 13 هدف آخرين.

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