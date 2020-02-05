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تفوق في 15 نسخة وسقط 8 مرات.. تاريخ الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:16 م
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الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز
علاء خليف
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أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء بأحد فنادق القاهرة، عن مواجهة نارية للأهلي ضد فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتأهل الأهلي لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة خلف فريق النجم الساحلي "متصدر" المجموعة بـ 12 نقطة.

الأهلي تأهل للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة (24) في تاريخ مشاركاته بالبطولة،  حيث سبق وشارك المارد الأحمر في هذا الدور (23) مرة قبل النسخة الحالية، وشارك 16 مرة  في هذا الدور بنظام المجموعات، بينما شارك 7 مرات بنظام خروج المغلوب.

لم يستطيع الأهلي تجاوز الدور ربع النهائي للبطولة القارية في 8 مناسبات سابقة، بينما تخطى هذا الدور في 15 مناسبة سابقة، ونجح في التتويج باللقب القاري 8 مرات، وخسر النهائي 4 مرات، بينما سقط في الدور نصف النهائي 3 مرات.

تاريخ مشاركات الأهلي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا:

- 1977: أول مشاركة للأهلي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتقي مع فريق هارتس أوف أوك الغاني، وفاز ذهابًا بهدف دون رد، قبل أن يخسر في لقاء الإياب بثلاثية نظيفة وودع البطولة.

- 1981: تقابل الأهلي مع مابيلا نازيمبي بطل الجابون في ربع نهائي دوري الأبطال عام 1981 وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1، وفاز المارد الأحمر في لقاء الإياب بثلاثية نظيفة.

- 1982: تقابل مع فريق جرين بافلوز الزامبي، وفاز المارد الأحمر ذهابًا بنتيجة 3-1 وخسر إيابًا 1-0، وواصل بعدها مشواره بالبطولة حتي توج بأول ألقابه علي حساب كوتوكو الغاني.
 
- 1983: تخطى الأهلي في الدور ربع النهائي فريق كانون ياوندي الكاميروني، حيث تغلب عليه 5-0 في لقاء الذهاب، وخسر 1-0 إيابًا.

- 1987: تقابل الأهلي مع أفريكا سبورت الإيفواري في ربع نهائي دوري الأبطال، وتبادل الفريقان الفوز بنفس النتيجة 2-0 في مباراتي الذهاب والإياب، وحسم المارد صعوده للدور نصف النهائي بركلات الترجيح 4-2.

-  1988: تقابل مع فريق ماتشيدجي الموزمبيقي وفاز الأهلي ذهابًا 2-0، وخسر إيابًا 1-0.

- 1991: التقي الأهلي مع نظيره ناكيفوبو فيلا الأوغندي وتبادل الفريقان الفوز في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة واحدة 2-0، وتم اللجوء لركلات الترجيح وخسر المارد الأحمر 4-2 وودع البطولة.

- 1999: أول مشاركة للأهلي في الدور ربع النهائي بنظام المجموعات، وفشل في تجاوز هذا الدور ، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط خلف الرجاء المغربي ، وكانت اللوائح وقتها تنص على تأهل صاحب المركز الأول فقط للمباراة النهائية مباشرة.

- 2000:  لم يستطيع الأهلي تجاوز الدور ربع النهائي  بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، خلف هارتس أوف أوك الغاني، وكان يتأهل صاحب المركز الأول فقط.

- 2001: نجح الأهلي في تخطي الدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 12 نقطة، خلف بترو أتليتكو الأنجولي، وذلك بعد تعديل نظام التأهل ليصعد صاحبي المركزين الأول والثاني بكل مجموعة للدور نصف النهائي.

- 2002: لم ينجح الأهلي في تخطي الدور ربع النهائي، بعدما تذيل ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، خلف الرجاء المغربي ، ومازيمبي الكونغولي ، وجان دارك السنغالي.

- 2005:  تأهل فريق الأهلي من الدور ربع النهائي ،بعدما تصدر ترتيب مجموعته برصيد 14 نقطة.

- 2006: تجاوز فريق الأهلي الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة.

- 2007:  تأهل الأهلي من الدور ربع النهائي الإفريقي  بعدما تصدر ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة.

- 2008: تخطى الأهلي الدور ربع النهائي الإفريقي  بعدما تصدر ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة، وواصل بعدها الفريق مشواره بالبطولة واستطاع الوصول للمباراة النهائية وتوج باللقب على حساب القطن الكاميروني.

- 2010: تجاوز الأهلي الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال، بعدما حل وصيفا بمجموعته برصيد 8 نقاط، خلف شبيبة القبائل الجزائري صاحب المركز الأول.

- 2011: فشل الأهلي في تجاوز الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما حل ثالثًا في مجموعته برصيد 7 نقاط.
 
- 2012: تأهل الأهلي من دور الثمانية بعدما تصدر ترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة متفوقًا على مازيمبي الكونغولي وتشيلسي الغاني والزمالك.

- 2013: تجاوز الأهلي الدور ربع النهائي بعدما تصدر ترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة متفوقًا على أورلاندو بيراتيس والزمالك وليوباردز.

- 2016: فشل الأهلي في تجاوز الدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 6 نقاط خلف زيسكو يونايتد، والوداد البيضاوي المغربي.
 
- 2017: عاد نظام خروج المغلوب في الدور ربع النهائي بنسخة بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2017، والتقي  الأهلي مع نظيره الترجي التونسي وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 2-2، قبل أن يفوز المارد الأحمر 2-1 في لقاء الإياب.

- 2018: التقي الأهلي مع حورويا الغيني في الدور ربع النهائي، وانتهي لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، بينما فاز المارد الأحمر 4 -0 في الإياب، ليتأهل للدور نصف النهائي بالبطولة.

- 2019: واجه فريق ماميلودي صنداونز وخسر ذهابا 5 – 0 وفاز ايابا 1-0 ليودع منافسات البطولة.

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