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بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة الأهلي
الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:14 م
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علي نبوي
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أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الأهلي والتي تقام في السابعة والنصف من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في الدوري الممتاز.
وشملت القائمة ١٨ لاعبا هم:
حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور
خط الدفاع: رجب بكار- أحمد أيمن منصور - علي جبر - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - ولفريد كانون
خط الوسط: إبراهيم حسن - نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عمر العيوني - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة
خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس
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