صحفيون بعزاء الزميلين زكية هداية وأحمد المنسي

حرص أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، عن تقديم واجب العزاء في الزميلين الراحلين زكية هداية وأحمد المنسي، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، مساء اليوم.





وحضر العزاء ياسر هاشم رئيس تحرير جريدة السوق العربية، وحازم شريف رئيس تحرير جريدة المال، والمحامي الحقوقي خالد علي، وعدد من الكُتاب الصحفيين.





كما شارك بالعزاء أيضًا أعضاء مجلس نقابة الصحفيين: محمود كامل، عمرو بدر، محمد سعد عبدالحفيظ، وأيضًا الكاتب الصحفي خالد البلشي وكيل النقابة الأسبق، والكاتب الصحفي إبراهيم أبوكيلة وكيل النقابة السابق، ورئيس تحرير مجلة الرأي.



