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الداخلية تعلن القبض على مقتحمي مقر تابع لوزارة التكنولوجيا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:02 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلنت وزارة الداخلية القبض على المتورطين، في اقتحام مقر الإدارة المالية بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بجهة مونبليزير بالعاصمة.

وتعود الحادثة إلى الليلة الفاصلة بين يومي 05 و06 جانفي 2020، حيث عمدا إلى شدّ وثاق الحارس الليلي للمقر المذكور، والإعتداء عليه بواسطة آلة حادة لإجباره على دلّهم عن الخزنة المالية، والإستيلاء على وثائقه الشخصية ومبلغ مالي وجهاز هاتف جوال.

وقد تعهدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في الموضوع، وأفضت التحريات إلى تحديد أحد الجانيين وهو ذوي السوابق العدلية ليتم إلقاء القبض عليه أمس الثلاثاء وأقر بتحوله بتاريخ الواقعة متسلحا بآلة حادة "سكين" رفقة شخص آخر (سبق تورطهما في قضية سرقة من نفس المكان سنة 2017) وتسللهما عبر المدخل السفلي للبناية، حيث قاما في مرحلة أولى بإقتحام مقر مركز نداء بنفس المبنى وتوليا تفتيش مكاتبه ليتوجها لاحقا إلى مقر الإدارة المالية حيث إلتقايا بالحارس وإعتديا عليه وطالباه بدلّهما على مكان خزنة الإدارة ثم شد وثاقه بواسطة حزام جلدي وإغلاق فمه بشريط لاصق إضافة للإستيلاء على بطاقته البنكية ورقمها السري ومبلغ مالي وهاتفه الجوال.

وبمزيد تعميق التحريات، تمكنت الوحدة المذكورة من إلقاء القبض على شريكه الذي أكد إعترفات المظنون فيه الأول، وأقرّ المظنون فيهما أيضا باقترافهما لعملية سرقة لمكاتب إدارة تعاونية البريد التونسي خلال شهر جوان 2019، إضافة لسلسلة من السرقات لمحلات سكنية بجهة المرسى.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.
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